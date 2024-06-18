Психолог поделилась нестандартными методами борьбы с паникой

«Попробуйте катастрофизировать страх, который вызывает панику. Сам процесс представления пугающего исхода помогает соприкоснуться с неприятными переживаниями, данная техника в когнитивно-поведенческой терапии называется “экспозицией”. Эта техника помогает снизить чувствительность к неприятным и пугающим мыслям, и, следовательно, не пытаться их избегать или подавлять. Важно помнить, что на самом деле не тревога истощает нас, намного больше энергии тратиться на сопротивление и бесполезные попытки нейтрализовать ее», — рассказала специалист.