Психолог перечислила отпугивающие мужчин типы женщин

В беседе с «Радио 1» 6 ноября специалист отметила, что гордая, сильная и независимая бывает нескольких типов. Среди них психолог назвала жертвенный тип — такая женщина обычно вымотанная, все тянет на себе, не умеет просить о помощи, желая, чтобы мужчина обо всем догадался сам, но обижается, когда ее не ценят.
Также эксперт выделила тип амазонки. У такой женщины гордость будет сродни надменности, она будет конкурировать с мужчиной и показывать превосходство своего гендера, дискриминируя и даже унижая.
Также к типам женщин, которые отпугивают мужчин, Кардиакос отнесла «жену-маму», которая всегда знает, как будет лучше, а ребенок рядом с ней будет похож на ребенка. Она будет стараться сделать мужчину достигатором.
Психолог добавила, что есть тип женщин, которых мотивирует мужчины слабее, и в этом нет ничего страшного. Зависит все от того, как именно женщина себя ощущает в отношениях. Идеальным вариантом станет баланс, когда женщина может и выдохнуть, и что-то решить, учитывая желания партнера и находя компромиссы.
В октябре психолог Мария Прудкая посоветовала женщинам проявлять искренний интерес к партнерам и не критиковать их. По ее словам, представители сильного пола чувствуют себя увереннее с самодостаточными женщинами, которые чем-то искренне увлечены в своей жизни, сообщает 360.ru.
Также в октябре завкафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии им. С. С. Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Марина Кинкулькина в беседе с «Известиями» рассказала об отличиях в проявлении депрессии у женщин и мужчин. По ее словам, женщины чаще страдают депрессией из-за смены уровня гормонов.