Психолог перечислила отпугивающие мужчин типы женщин

В беседе с «Радио 1» 6 ноября специалист отметила, что гордая, сильная и независимая бывает нескольких типов. Среди них психолог назвала жертвенный тип — такая женщина обычно вымотанная, все тянет на себе, не умеет просить о помощи, желая, чтобы мужчина обо всем догадался сам, но обижается, когда ее не ценят.