Психолог перечислила 4 вещи, о которых стоит помнить, общаясь с токсичным человеком

Те, кому очень не посчастливилось встретить на своем жизненном пути деструктивную личность — нарцисса, психопата или садиста — и вступить с ним в близкие отношения, зачастую сами обладают такими прекрасными человеческими качествами, как оптимизм, долготерпение, преданность. К сожалению, подобные союзы приходится наблюдать очень часто. Это объясняется тем, что условно хорошие люди особенно уязвимы перед «волками в овечьей шкуре», они легко попадают в расставленные ими ловушки и являются для них идеальными жертвами.
Вот какие советы, помогающие избежать подобного развития событий, дает, основываясь на собственном печальном опыте, врач и психолог Сьюзан Хаас:
1. Фокусируйтесь на плохом, а не на хорошем
Люди, в личности которых ярко проявляются качества из так называемой «темной тетрады» (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия и садизм), как правило, тщательно скрывают свою истинную природу и внешне выглядят чрезвычайно харизматичными, обаятельными и привлекательными. Поэтому когда мы сталкиваемся с чем-то, что не укладывается в эту картину, наш мозг с трудом способен осознать тот факт, что этот всеобщий любимец, в остальном такой милый и очаровательный, мог сказать или сделать нечто подобное.
Мы каждый раз начинаем искать ему оправдания и надеяться, что это была случайность и ничего такого больше не повторится. Когда один и тот же человек то сама ласка, доброта и любовь, а то — холодность, враждебность, обида и унижение, мы испытываем когнитивный диссонанс и пытаемся с ним справиться, сосредоточившись на позитиве: на его самоотверженных поступках, признаниях в любви, букетах цветов и так далее.
Но это совершенно неправильный подход. Добрый, безопасный, благородный человек не делает жестоких комментариев в ваш адрес, нагло не лжет вам в глаза, не контролирует ваше поведение и не прекращает с вами разговаривать, когда ему кажется, что вы им пренебрегаете. Поэтому при первых же подобных признаках бегите прочь.
2. Будьте готовы: токсичные проявления не должны стать для вас сюрпризом
Когда вы находитесь в отрицании, связанном с когнитивным диссонансом, то каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проявлением истинной природы токсичного человека, это будет вызывать у вас шок.
Например, вы отправились вдвоем на прогулку, прекрасно проводите время, пока какие-то, как вам кажется, вполне невинные ваши слова не вызывают у него взрыв ярости. Вы не понимаете, что сделали не так, пытаетесь объясниться, извиниться, все исправить, он вроде тоже просит прощения и вы испытываете облегчение. Это была случайность, недопонимание, недоразумение, и теперь все хорошо. Так и будет еще некоторое время, пока монстр снова не поднимет голову, опять застав вас врасплох.
Токсичный человек просто не сможет вывести вас из себя очередной истерикой, припадком ярости или едким замечанием. В эти моменты, чтобы минимизировать эмоциональный и физиологический ущерб, старайтесь сохранять спокойствие, играть роль беспристрастного наблюдателя, смотрящего на происходящее со стороны.
Если это романтические отношения, то, конечно, как только вы поймете, что поведение партнера подчиняется четкой схеме, их следует немедленно прекратить. А если речь идет о родственнике или коллеге по работе, то в этом случае необходимо либо ставить жесткие границы (также вплоть до прекращения общения), либо просто отпустить ситуацию, сохраняя внутреннюю готовность к очередному взрыву.
3. Выбросьте такого человека из головы
Если вы будете постоянно думать о том, что еще может преподнести вам эта деструктивная личность, каких неприятностей от нее ждать, рассчитывать возможные сценарии и предчувствовать всевозможные катастрофы, ваш мучитель одержит над вами верх, в сущности ничего не делая. Возможно, мы не всегда можем исключить таких людей из своей жизни, но мы должны хотя бы выбросить их из своей головы.
4. Если другие вам не верят, не пытайтесь их убедить
Люди из «темной тетрады» — настоящие мастера маскировки. Обычно это всеми любимые и уважаемые столпы общества, просто лучшие люди на Земле. Поэтому окружающие иногда не готовы услышать и принять шокирующую, неудобную правду. Если вам и поверят, то одновременно, возможно, предпочтут, чтобы вы просто «простили и забыли», потому что так было бы проще для всех: поддерживать существующие представления, сохранять статус-кво, надеяться, что все будут вести себя хорошо, и ничего не придется менять.
Поэтому не нужно лезть из кожи вон, пытаясь достучаться до окружающих. Найдите тех, кто может вас понять, кто поможет вам пройти через трудности, и поддержит в том решении, которое будет самым лучшим для вас.