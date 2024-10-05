Психолог перечислила 4 вещи, о которых стоит помнить, общаясь с токсичным человеком

Например, вы отправились вдвоем на прогулку, прекрасно проводите время, пока какие-то, как вам кажется, вполне невинные ваши слова не вызывают у него взрыв ярости. Вы не понимаете, что сделали не так, пытаетесь объясниться, извиниться, все исправить, он вроде тоже просит прощения и вы испытываете облегчение. Это была случайность, недопонимание, недоразумение, и теперь все хорошо. Так и будет еще некоторое время, пока монстр снова не поднимет голову, опять застав вас врасплох.