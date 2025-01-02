Психолог перечислил главные ошибки, которые убивают любовь

Игнорирование токсичного мышления похоже на жизнь рядом с тикающей бомбой. Хорошая новость в том, что осознанность и приложенные усилия дают возможность ее обезвредить, прежде чем станет слишком поздно. Об этих фатальных ошибках и о том, как можно исправить ситуацию, рассказывает семейный терапевт Джеффри Бернстайн.
1. Необоснованные обвинения: превращение партнера во врага
Когда что-то идет не так, будь то забытая годовщина или напряженная финансовая ситуация, вы тут же обвиняете в этом друг друга. Это приводит не к решению проблемы, а к взаимным обидам.
Как все исправить
Перейдите от обвинений к сотрудничеству. Вместо «Ты никогда ничего не планируешь» попробуйте сказать «Я скучаю по тем забавным вещам, которыми мы занимались вместе — можем ли мы что-нибудь запланировать на эти выходные?» Это побуждает партнера не к обороне, а к командной работе.
2. Эмоциональное отключение: молчание вместо откровенности
Партнеры часто предпочитают молчать ради сохранения мира и покоя в семье, не делиться своими эмоциями и переживаниями, чтобы не расстраивать свою вторую половину. Но на самом деле такое эмоциональное отключение похоже на снятие денег с совместного банковского счета — в конечном итоге валюта вашей близости просто заканчивается.
Как все исправить
Практикуйте небольшие акты демонстрации собственной слабости и уязвимости. Жалуясь партнеру на усталость, неприятности, тяжелый день на работе, обращаясь к нему за поддержкой, вы тем самым строите между вами мост, а не глухую стену.
3. Токсичные предположения: уверенность в том, что вы можете читать мысли партнера
Казалось бы небольшая, но на самом деле фатальная для отношений ошибка — быть уверенным в том, что вы знаете, что думает или чувствует ваш партнер.
Такая самонадеянность очень токсична, она часто приводит к искажению реальности, обидам, раздражению, подрывает доверие в отношениях.
Например, вы решили, что партнер не заинтересован в отношениях, потому что он не писал вам в течение дня. А он на самом деле намеренно решил сделать паузу, потому что накануне вы жаловались, что устали от общения. Никто из вас ни о чем не спросил другого, и оба почувствовали себя обиженными.
Как все исправить
Вместо того, чтобы додумывать за другого, просто проявите любопытство. Например, прямо спросите партнера: «Эй, я заметила, что ты в последнее время не выходишь на связь — что происходит?» Этот простой вопрос может развеять недопонимание и внести ясность в ситуацию.
4. Подсчет очков: отношение к любви как к игре «кто кого»
Когда вы все время мысленно ведете счет, кто из вас что сделал — кто убрался на кухне, кто сходил в магазин, кто вынес мусор, кто инициировал близость, речь не идет о соблюдении какой-то условной справедливости, это лишь порождает бесконечные обиды и недовольство. Любовь — это не соревнование, не соперничество, не перетягивание каната, не игра с нулевой суммой, когда один выигрывает, а другой проигрывает.
Как все исправить
Сосредоточьтесь на общих целях, а не на индивидуальном вкладе. Вместо того, чтобы говорить: «Я всегда делаю больше», попробуйте: «Как нам лучше разделить обязанности, чтобы мы оба чувствовали поддержку?».