Психолог перечислил главные ошибки, которые убивают любовь

Когда вы все время мысленно ведете счет, кто из вас что сделал — кто убрался на кухне, кто сходил в магазин, кто вынес мусор, кто инициировал близость, речь не идет о соблюдении какой-то условной справедливости, это лишь порождает бесконечные обиды и недовольство. Любовь — это не соревнование, не соперничество, не перетягивание каната, не игра с нулевой суммой, когда один выигрывает, а другой проигрывает.