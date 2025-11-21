Психолог: как «экстрасенсы» делают деньги на спиритизме с погибшими войнами СВО

«Женщина сообщила, что ее свекровь обратилась к этой мошеннице, когда ее сын попал в безвыходную ситуацию. Ей сказали, что сын жив и находится в плену. К сожалению, через несколько месяцев тело военнослужащего вернулось домой, и мама до сих пор, уже после похорон, не верит, что ее сын погиб. У женщины проблемы со здоровьем, психические расстройства», — заключила Колотовкина.