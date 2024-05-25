Психолог Оксана Штыркова рассказала, как реагировать на измену

Эта рекомендация поступила через неделю после мальчишника, на котором он отдыхал с друзьями. Девушка была так шокирована, что не решилась поговорить с партнером о своих подозрениях. Она сказала, что не ожидала от себя такой реакции: «Я никогда не думала, что буду из тех женщин, которые ничего не говорят, но до нашей свадьбы осталось меньше двух недель, и я не знаю, как подойти к этой теме».