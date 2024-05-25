Психолог Оксана Штыркова рассказала, как реагировать на измену

Что произошло
Пользовательница социальных сетей рассказала, что не подозревала своего партнера в измене до тех пор, пока не обнаружила странное электронное письмо в его почте. Заметила сообщение она совершенно случайно, но эта находка заставила ее усомниться в честности своего партнера.
Ее жениху пришло письмо от интернет-аптеки с предложением приобрести медикаменты для лечения ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем).
Эта рекомендация поступила через неделю после мальчишника, на котором он отдыхал с друзьями. Девушка была так шокирована, что не решилась поговорить с партнером о своих подозрениях. Она сказала, что не ожидала от себя такой реакции: «Я никогда не думала, что буду из тех женщин, которые ничего не говорят, но до нашей свадьбы осталось меньше двух недель, и я не знаю, как подойти к этой теме».
Она обратилась за помощью к пользователям социальных сетей. Что ей делать: оставить все, как есть, или поговорить? Юзеры посоветовали девушке расторгнуть помолвку, ведь и так понятно, что жених ей изменил:
«Пожалуйста, во имя всего святого, не выходи за него замуж. Он подвергает твое здоровье риску! Отмени свадьбу, если не хочешь, чтобы вся жизнь была полна страданий и возможных неприятностей».
«С этим нужно разобраться прямо сейчас, накануне большого праздника. Все, что было забронировано и организованно, можно отменить. Ты не можешь предать себя, сделав вид, как будто ты этого не знала. Это точно не то, как нужно начинать брак».
«Ты будешь сожалеть о том, что вышла за него замуж. Развод, через который тебе в конечном итоге придется пройти, будет мучительным, и ты проклянешь тот день, когда проигнорировала свое чутье и вышла за него замуж».
Как правильно реагировать на измену
В этом вопросе нет одной правильной точки зрения или единой рекомендации, как следует поступать. Неважно, как вы узнали об этом: застали человека в момент измены, узнали от других, догадались, вам сообщил сам изменщик или любовница — в этот момент человек испытывает огромный спектр различных эмоций от гнева и обиды до ярости и безразличия. И эти эмоции не нужно держать в себе.
На просторах интернета распространены такие советы, как: «не доставить ему удовольствие и гордо уйти», «собрать его чемоданы и с достоинством выставить за дверь», «поменять замки в квартире и не отвечать», «делать вид, что ничего не случилось и тихо мстить», цель которых — якобы сохранение достоинства женщины. Не нужно вести себя достойно, мудро, спокойно, если вам этого не хочется. Не нужно пытаться доказать, что вас это не задело, вам все равно или вы выше этого.
Не бывает правильного исхода измены. Для одних пар измена означает точку в отношениях, для других она дает повод посмотреть в сторону друг друга и начать заново, для третьих — становится камнем преткновения и источником ссор, четвертым развязывает руки. Как правильно поступить, решать только вам. А психолог делится полезными подсказками.
1. Найдите безопасное место
Первым действием после того, как вы узнали об измене, должен быть поиск безопасного пространства и места, где вы сможете дать волю своим эмоциям. В идеале — пойти к психологу, чтобы он помог выдержать все чувства.
2. Продумайте дальнейшие шаги
Вторым действием после того, как спал первый шок, нужно спросить себя: «А что дальше? Что нужно делать? Какими будут дальнейшие шаги?» Возможно, вам захочется все высказать партнеру, собрать вещи и уйти, а может — попробовать наладить отношения, взять паузу, записаться к семейному психологу.
3. Поговорить с партнером
Третий шаг — это честный и откровенный разговор с партнером. Расскажите, что вы знаете об измене, как вы себя чувствуете и чего хотите. Лучше быть искренней и не насиловать себя теми ролями, которые проживать не хочется. Ведите себя так, как чувствуете, ведь это действительно очень напряженный и нелегкий момент.
Возможно, разговор не случится с первого раза. Может быть такой разговор произойдет в кабинете специалиста. Но крайне важно расставить точки над i и пробовать решить такую ситуацию честно и открыто.
Оксана Штыркова, Системный семейный терапевт.