Психолог объяснила, зачем люди балуют себя едой

«Для некоторых людей еда может стать способом справиться с неприятными эмоциями: стрессом, тревогой, грустью или одиночеством. Иногда еда позволяет компенсировать отсутствие навыков управления эмоциями. Потребление пищи может временно облегчить чувства, но в долгосрочной перспективе это может привести к проблемам с весом и ухудшению эмоционального состояния. Кроме того, в некоторых случаях переедание может стать привычкой, особенно если человек с детства использует еду как награду или утешение. Переедание может быть также связано с психологическими проблемами, такими как депрессия, тревожные расстройства или другие психические заболевания. Нередко причиной такого поведения становятся длительные стресс и усталость, при которых человек ищет способы расслабиться и получить удовольствие, в том числе через еду», — объяснила она.