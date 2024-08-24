Психолог объяснила возникновение депрессивных состояний осенью и весной

В разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей она рассказала, что влияет на человеческое восприятие. Так, еще со школьных времен люди зафиксированы на том, что летом нет уроков и мы много отдыхаем.
«Осенью действительно больше депрессий, людей посещает более грустное и удручающее настроение», — отметила Дарья Дугенцова.
Кроме того, состояние может измениться от осознания, что долгожданный сезон закончился, а мы так и не восстановились. Психолог пояснила, что у людей есть фиксация, паттерн, что летом нужно отдохнуть. Если же этого не произошло, развивается синдром FOMO. Это боязнь упущенной возможности, страх пропустить что-то интересное.
Также Дарья Дугенцова рассказала, что осенью и весной, в межсезонье, у людей происходит перенастройка организма. Зачастую это состояние сопровождают разные расстройства, включая психиатрические.
«К сожалению, солнечных лучей не хватает, витамина D, организм вырабатывает разные ферменты, и из-за этого идут такие реакции», — объяснила эксперт.
Ранее о причинах, по которым люди начинают хандрить осенью, рассказали врачи. Они отметили, что в это время обостряются хронические заболевания и повышается тревожность.