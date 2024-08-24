Психолог объяснила возникновение депрессивных состояний осенью и весной

Кроме того, состояние может измениться от осознания, что долгожданный сезон закончился, а мы так и не восстановились. Психолог пояснила, что у людей есть фиксация, паттерн, что летом нужно отдохнуть. Если же этого не произошло, развивается синдром FOMO. Это боязнь упущенной возможности, страх пропустить что-то интересное.