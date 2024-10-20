Психолог объяснила, в каком случае квадробика опасна для детей

Эксперт считает, что ничего ужасного в квадробике (или квадробинге) нет, если это происходит в формате игры или косплея. Однако если дети, переодевшиеся в животных, начинают нападать на прохожих и кусаться, то это повод отвести их на приём к психологу. Однако такое поведение больше исключение из правил, чем норма.