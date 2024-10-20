Психолог объяснила, в каком случае квадробика опасна для детей

Эксперт считает, что ничего ужасного в квадробике (или квадробинге) нет, если это происходит в формате игры или косплея. Однако если дети, переодевшиеся в животных, начинают нападать на прохожих и кусаться, то это повод отвести их на приём к психологу. Однако такое поведение больше исключение из правил, чем норма.
«Меня лично больше пьяные панки пугали, чем квадроберы. Эта субкультура одна из самых безобидных, притом что увлечение подростками субкультурами очень свойственно. Вспомните группу Kiss — тоже своего рода квадроберы с их сценическим макияжем. Или советский, всеми любимый фильм “Буратино”, где пуделя Артемона играл ребёнок», — отметила Хныкина в беседе с kp.ru.
Ранее другой психолог также высказала мнение, что детское увлечение квадробингом вызвано модой и не несёт опасности для ментального здоровья ребёнка. Россиянам напомнили о готах и эмо, которые были популярны в нулевых и слушали тяжёлую музыку. Сейчас их не видно и не слышно. Ожидается, что увлечение детей квадробикой также сойдёт на нет.