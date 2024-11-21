Психолог объяснила тягу подростков к психиатрическим диагнозам

Современные подростки все чаще бездумно диагностируют у себя серьезные психологические расстройства, утверждают эксперты. Причиной такой тенденции специалисты видят нехватку родительского внимания. Это мнение выразила психолог Юлия Челышева в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Челышевой, подростки нередко приписывают себе сложные диагнозы, такие как посттравматическое расстройство, расстройство пищевого поведения, или синдром дефицита внимания, основываясь лишь на видеороликах или мнении друзей.
Родители, пытаясь поддержать своих детей, нередко укрепляют их в мысли об «особенности», что, как утверждает эксперт, может привести к оправданию асоциального поведения. Челышева подчеркнула: подростки порой проявляют агрессию, нарушают общественные нормы и наплевательски относятся к учителям и взрослеющим разговорам.
Еще одна проблема, дополняющая картину, связана с манипуляциями. Психолог Светлана Соколова отметила, что многие учатся пользоваться чувством вины или тщеславием, чтобы добиваться своих целей. Это формирует нездоровые модели общения, которые могут перенестись и в дальнейшую жизнь. Её слова приводит 360.ru.
Ситуация усугубляется дефицитом школьных психологов. «Российская газета» сообщает, что сегодня стране не хватает более 10 тысяч специалистов в этой области. При этом роль школьного психолога становится критически важной: он помогает как в проблемах поведения, так и в профилактике асоциальных проявлений.