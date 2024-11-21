Психолог объяснила тягу подростков к психиатрическим диагнозам

Ситуация усугубляется дефицитом школьных психологов. «Российская газета» сообщает, что сегодня стране не хватает более 10 тысяч специалистов в этой области. При этом роль школьного психолога становится критически важной: он помогает как в проблемах поведения, так и в профилактике асоциальных проявлений.