Психолог объяснила тенденцию на активный отдых вместо комфортного диванного

Подводные погружения, альпинизм и парашютный спорт требуют от вас всей вашей концентрации. Таким образом, времени на размышления о бытовых проблемах просто не остаётся. Всё это является некоей медитацией в движении, наполняя огромным смыслом каждую прожитую секунду, пока вы, к примеру, парите в воздухе, а под вами ещё 5 километров до земли.