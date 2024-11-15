Психолог объяснила, сколько нужно ждать от мужчины предложения руки и сердца

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что пара должна минимум год прожить в отношениях. Она привела аналогию с работой. Так, в любой компании нужно проработать минимум год, чтобы понять все рабочие циклы. За это время отношений тоже можно будет увидеть все внутренние кризисы и переживания. И тогда, если у человека серьезные намерения и он готов брать на себя ответственность, он решит официально оформить брак.
Также психолог рассказала, что срок между помолвкой и женитьбой должен определяться суммой, которую пара готова потратить на свадьбу. Однако это не должно длиться три-пять лет.
«Обычно долго не женятся, когда есть сомнения в партнере, есть страхи, личностные истории из предыдущего опыта. Кризис ответственности, готов ли человек принять последствия за свои выборы», — добавила эксперт.
Ранее ученые рассказали, что семейный союз не только помогает людям чувствовать себя не одинокими, дает возможность жить насыщенно, но и защищает от депрессии. Так, брак снижает риск этого заболевания на 80%.