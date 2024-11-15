Психолог объяснила, сколько нужно ждать от мужчины предложения руки и сердца

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что пара должна минимум год прожить в отношениях. Она привела аналогию с работой. Так, в любой компании нужно проработать минимум год, чтобы понять все рабочие циклы. За это время отношений тоже можно будет увидеть все внутренние кризисы и переживания. И тогда, если у человека серьезные намерения и он готов брать на себя ответственность, он решит официально оформить брак.