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Психолог объяснила, сколько нужно ждать от мужчины предложения руки и сердца

Зачастую девушки, состоящие в отношениях, задумываются, серьезные ли намерения у их избранника. Однако слишком сильно торопиться замуж не стоит, считает психолог Ксения Жаркова.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что пара должна минимум год прожить в отношениях. Она привела аналогию с работой. Так, в любой компании нужно проработать минимум год, чтобы понять все рабочие циклы. За это время отношений тоже можно будет увидеть все внутренние кризисы и переживания. И тогда, если у человека серьезные намерения и он готов брать на себя ответственность, он решит официально оформить брак.

Также психолог рассказала, что срок между помолвкой и женитьбой должен определяться суммой, которую пара готова потратить на свадьбу. Однако это не должно длиться три-пять лет.

«Обычно долго не женятся, когда есть сомнения в партнере, есть страхи, личностные истории из предыдущего опыта. Кризис ответственности, готов ли человек принять последствия за свои выборы», — добавила эксперт.

Ранее ученые рассказали, что семейный союз не только помогает людям чувствовать себя не одинокими, дает возможность жить насыщенно, но и защищает от депрессии. Так, брак снижает риск этого заболевания на 80%.