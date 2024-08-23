Психолог объяснила привлекательность тренда demure в моде

Создателем этой эстетики принято считать блогершу и драг-артистку Джулс Леброн — в одном из видео девушка наносит легкий макияж, который она описала как «очень скромный». «Видите, как я презентабельно выгляжу? Как я пришла на собеседование, так я и иду на работу, — говорит Джулс Леброн в другом ролике. — Я очень скромная, я очень внимательная».