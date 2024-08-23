Психолог объяснила привлекательность тренда demure в моде

Что значит demure
Тренд very demure переводится с английского как «очень скромный» — в 2024 году он стал особенно популярен в TikTok. Его отличительная особенность — тяга к скромным образам и нарядам, а также отказ от ярких аксессуаров и деталей, которые могли бы показаться вычурными.
Создателем этой эстетики принято считать блогершу и драг-артистку Джулс Леброн — в одном из видео девушка наносит легкий макияж, который она описала как «очень скромный». «Видите, как я презентабельно выгляжу? Как я пришла на собеседование, так я и иду на работу, — говорит Джулс Леброн в другом ролике. — Я очень скромная, я очень внимательная».
Образ и само слово быстро стали вирусными в соцсетях: в течение нескольких недель его стали активно применять крупные аккаунты вроде Netflix и знаменитости от Линдси Лохан до танцоров Тейлор Свифт, выкладывающих фото с ее мирового тура.
При этом «быть demure» — значит не только подбирать скромные образы и косметику, но и вести себя по-особенному.
Сознательность и заботу о своем здоровье тоже можно назвать частью demure: сторонники тренда стараются показать, что сдержанность в поведении и скромность — это новая мода, пришедшая на смену сверхпотреблению и кричащему богатству.
Почему demure стал так популярен
Марина Гринвальд, психотерапевт.
В тренде demure скромность становится элементом коммуникативного поведения — и она выделяется из общего контекста информационного перенасыщения. Потребители контента, зрители и общество устали от него, поэтому demure стал чем-то новым, свежим и потому — популярным.
Эстетика demure характеризуется:
- утонченными, неброскими образами;
- сдержанной элегантностью;
- балансом стиля и комфорта;
- естественностью и натуральной красотой;
- закрытой одеждой;
- неброскими сочетаниями;
- пастельными тонами;
- отсутствием кича, дисбаланса, провокации и авангарда.
Последние годы, в гонке за популярностью, использовались все доступные методы. Получился эффект, похожий на эмоциональное выгорание. Если разбить этот процесс на стадии, то получится:
- высокая вовлеченность и интерес: «что же будет дальше и что еще можно придумать?»;
- привыкание к интенсивности контента;
- усталость от уровня интенсивности контента;
- истощение;
- угасание интереса.
Далее, психика начинает искать более «здоровые» источники получения интересной информации. Будучи уже достаточно уставшей и истощенной, у аудитории появляется стремление избежать перенасыщения — вот тут и рождается выбор в сторону скромности, сдержанности и гармонии, или demure-эстетики.
Если же рассматривать феноменологию скромности и сдержанности в социально-историческом ракурсе, тренд demure соответствует представлениям о том, что развитая личность отличается скромностью, уместностью и сдержанностью. Данное явление полностью соответствует социально одобряемой ценностно-смысловой человеческой парадигме. Кроме того, сам тренд смещает фокус внимания с внешнего на внутреннее и позволяет найти равновесие между желанием быть стильным в повседневной жизни и удобством.
Марина Гринвальд, магистр психологии, немедицинский психотерапевт.