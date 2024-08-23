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Психолог объяснила привлекательность тренда demure в моде

Анализируем новый тренд, в котором господствуют скромные наряды и стеснительность.

Источник: Psychologies.ru

Что значит demure

Тренд very demure переводится с английского как «очень скромный» — в 2024 году он стал особенно популярен в TikTok. Его отличительная особенность — тяга к скромным образам и нарядам, а также отказ от ярких аксессуаров и деталей, которые могли бы показаться вычурными.

Создателем этой эстетики принято считать блогершу и драг-артистку Джулс Леброн — в одном из видео девушка наносит легкий макияж, который она описала как «очень скромный». «Видите, как я презентабельно выгляжу? Как я пришла на собеседование, так я и иду на работу, — говорит Джулс Леброн в другом ролике. — Я очень скромная, я очень внимательная».

Образ и само слово быстро стали вирусными в соцсетях: в течение нескольких недель его стали активно применять крупные аккаунты вроде Netflix и знаменитости от Линдси Лохан до танцоров Тейлор Свифт, выкладывающих фото с ее мирового тура.

При этом «быть demure» — значит не только подбирать скромные образы и косметику, но и вести себя по-особенному.

Сознательность и заботу о своем здоровье тоже можно назвать частью demure: сторонники тренда стараются показать, что сдержанность в поведении и скромность — это новая мода, пришедшая на смену сверхпотреблению и кричащему богатству.

Почему demure стал так популярен

Марина Гринвальд, психотерапевт.

В тренде demure скромность становится элементом коммуникативного поведения — и она выделяется из общего контекста информационного перенасыщения. Потребители контента, зрители и общество устали от него, поэтому demure стал чем-то новым, свежим и потому — популярным.

Эстетика demure характеризуется:

  • утонченными, неброскими образами;
  • сдержанной элегантностью;
  • балансом стиля и комфорта;
  • естественностью и натуральной красотой;
  • закрытой одеждой;
  • неброскими сочетаниями;
  • пастельными тонами;
  • отсутствием кича, дисбаланса, провокации и авангарда.

Последние годы, в гонке за популярностью, использовались все доступные методы. Получился эффект, похожий на эмоциональное выгорание. Если разбить этот процесс на стадии, то получится:

  • высокая вовлеченность и интерес: «что же будет дальше и что еще можно придумать?»;
  • привыкание к интенсивности контента;
  • усталость от уровня интенсивности контента;
  • истощение;
  • угасание интереса.

Далее, психика начинает искать более «здоровые» источники получения интересной информации. Будучи уже достаточно уставшей и истощенной, у аудитории появляется стремление избежать перенасыщения — вот тут и рождается выбор в сторону скромности, сдержанности и гармонии, или demure-эстетики.

Если же рассматривать феноменологию скромности и сдержанности в социально-историческом ракурсе, тренд demure соответствует представлениям о том, что развитая личность отличается скромностью, уместностью и сдержанностью. Данное явление полностью соответствует социально одобряемой ценностно-смысловой человеческой парадигме. Кроме того, сам тренд смещает фокус внимания с внешнего на внутреннее и позволяет найти равновесие между желанием быть стильным в повседневной жизни и удобством.

Марина Гринвальд, магистр психологии, немедицинский психотерапевт.