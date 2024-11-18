Психолог объяснила причину популярности в интернете тренда «Get ready with me»

«Листая видео с хэштегом #GRWM, я нахожу их в равной степени познавательными — я подмечала, как люди делают прически и макияж, — и успокаивающими, создающими ощущение, что во время процесса сборов ты общаешься с реальными друзьями по FaceTime, — описывает впечатление от такого контента журналистка Vogue. — В этом и заключается вся прелесть этого увлечения. У вас есть возможность без фильтров увидеть, как люди готовятся к чему-либо. Как миллениал, выросший в эпоху идеальных фотографий в соцсетях, я одержима этим искренним подходом к контенту, который предпочитает поколение Z».