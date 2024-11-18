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Психолог объяснила причину популярности в интернете тренда «Get ready with me»

Разбираемся, почему видеоролики, в которых блогеры показывают, как одеваются и наносят макияж, становятся вирусными.

Источник: Psychologies.ru

Что за тренд Get ready with me

Тренд Get ready with me («Собирайся со мной») начал набирать популярность еще в начале 2020-х годов — сейчас же он уже вышел за пределы соцсетей и даже попадает в поле внимания модных изданий вроде Vogue, которые называют его «комфортным феноменом».

Суть такого формата видеороликов — показать сборы перед встречей с друзьями, началом рабочего дня или любой другой активностью.

Снимают их как мужчины, так и женщины: блогеры фактически показывают свое «преображение», меняя домашний образ на более привлекательный, подбирая одежду и аксессуары и нанося макияж. Подобный контент под хэштегом #GRWM собирает миллионы просмотров.

Кто-то включает эти ролики, чтобы следить за тенденциями в моде, другие же — чтобы подобрать себе новый стиль.

«Листая видео с хэштегом #GRWM, я нахожу их в равной степени познавательными — я подмечала, как люди делают прически и макияж, — и успокаивающими, создающими ощущение, что во время процесса сборов ты общаешься с реальными друзьями по FaceTime, — описывает впечатление от такого контента журналистка Vogue. — В этом и заключается вся прелесть этого увлечения. У вас есть возможность без фильтров увидеть, как люди готовятся к чему-либо. Как миллениал, выросший в эпоху идеальных фотографий в соцсетях, я одержима этим искренним подходом к контенту, который предпочитает поколение Z».

Почему людям так нравится тренд Get ready with me

Екатерина Данилова, Психолог, АСТ-терапевт, специалист «Психодемии».

Феномен GRWM захватил социальные сети не случайно. Представьте, что вы сидите с подругой в ванной комнате и болтаете, пока она красится. Именно такую атмосферу интимности и доверия воссоздают эти видео.

Создатели контента делятся не только техниками макияжа, но и личными историями, переживаниями, проблемами. Это «гиперконфессиональное» общение — когда откровенность становится нормой и позволяет зрителям почувствовать настоящую связь с человеком по ту сторону экрана.

Когда мы смотрим, как кто-то выполняет знакомые действия, в нашем мозге активируются те же зоны, как если бы мы делали это сами. Это работа зеркальных нейронов. Наблюдая за чужими утренними ритуалами, мы:

  • развиваем эмпатию,
  • лучше понимаем собственные эмоции,
  • снижаем чувство одиночества.

Психологи могут также назвать это явление «боди дабблингом» — когда наблюдение за повседневными действиями других создает иллюзию совместного времяпрепровождения и повышает нашу личную эффективность.

GRWM-видео стали неожиданным ответом на растущую социальную изоляцию.

Чувство компании в моменты одиночества и безопасное пространство для эмоциональной разрядки дают возможность учиться через наблюдение и ощущать принадлежность к сообществу.

В тренд GRWM включаются и мужчины. Это помогает разрушать устаревшие представления о токсичной маскулинности. Когда мужчины открыто говорят о своих чувствах, делятся переживаниями и заботятся о внешности, они показывают более здоровую модель мужественности.

В отличие от курированных социальных медиа, GRWM клипы и стримы часто предоставляют неотфильтрованный взгляд на жизнь людей, что может способствовать формированию более глубокого доверия и связи между создателями контента и их аудиторией. Такая аутентичность привлекает зрителей, которые ищут настоящие, не постановочные истории. Эти простые видео создают островки искренности в море отфильтрованного контента.