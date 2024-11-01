Психолог объяснила популярность мема с котом «Бу! Испугался?»

Что значит мем «Бу! Испугался?»
На вирусной картинке изображен огромный кот с человеческим лицом — но на самом деле это не настоящее животное, а тряпичная кукла, которая неоднократно появлялась в выпусках одного из популярных американских телешоу под именем Вискерса. Один из пользователей интернета, сделав скриншот кукольного кота, создал из него видео, наложив монолог, сгенерированный нейросетями: «Бу! Испугался? Не бойся. Я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне. Сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?».
Мем выглядит особенно пугающим — главным образом из-за того, что морда кота напоминает человеческое лицо.
Видеоролики с ним, в которых можно услышать странную музыку или не менее пугающие монологи, наводнили YouTube: одни зрители не могут от них оторваться, другие же — боятся их даже открывать и признаются, что им некомфортно от их просмотра.
Татьяна Чернякова
Клинический психолог, КБТ- РЭПТ-специалист, схема-терапевт, автор проекта Psy-Try
Почему кот из мема может пугать людей
Внешность кота Вискерса изменяется нейросетями, а его образ приобретает черты, вызывающие легкий дискомфорт, иногда страх. У кота появляется человеческий рот, неестественно приподнятый в слегка принужденной улыбке, которая смотрится пугающе на фоне привычной кошачьей морды. Эта улыбка словно говорит о наличии эмоций, но ее искусственность выдает обратное.
К тому же, его глаза становятся неподвижными и стеклянными, как у робота, без настоящего выражения и живого блеска. В сочетании со ртом это создает пугающую человечность, которая обманывает зрителя, заставляя видеть в коте «человека», но этот «человек» остается совершенно безжизненным и странно замершим. Фигура Вискерса при этом также неподвижна, словно застывшая в одной позе, как у робота.
Это усиливает ощущение тревожной двойственности: перед нами «почти живое существо», но его неподвижность и искусственность создают жутковатый эффект.
Этот контраст делает Вискерса настоящей звездой интернета. Статистика подтверждает, что в социальных сетях клипы с похожими образами котов, особенно с использованием «мрачных» голосов и фильтров, набирают сотни тысяч просмотров. Такие посты имеют и высокие показатели вовлеченности. Люди предпочитают видоизменить образ, добавив что-то от себя. И эти изменения выражаются в попытке усилить эффект ужаса.
В чем секрет популярности мема
Людям отлично знаком эффект, который обычно можно описать фразой: «Так страшно, что даже смешно». На нем даже построены фильмы «Зловещие мертвецы» и «Семейка Аддамс».
В начале XX века в психологии появились концепции, описывающие тревожное восприятие «почти человеческого» или «недостаточно живого». Эти идеи касались того, как люди воспринимают реалистичные, но не совсем живые изображения — статуи или куклы.
1. Эффект «неестественности»
В 1906 году немецкий психолог Эрнст Йенч описал эффект «неестественности» (Unheimlichkeit), возникающий при встрече с неодушевленными объектами, которые напоминали живых существ, но обладали чем-то странным, что сбивало с толку. Йенч связывал это с восприятием неодушевленных объектов, кукол или манекенов, которые вызывали дискомфорт.
2. Ощущение страха
В 1919 году Зигмунд Фрейд развил идеи Йенча и написал эссе «Жуткое» (Das Unheimliche), в котором исследовал ощущение тревоги и страха, возникающее при столкновении с чем-то одновременно знакомым и чужим. Это явление он называл «жуткостью» и объяснял его тем, что такие объекты напоминают что-то подавленное или запретное в человеческом сознании.
Художник Ганс Беллмер примерно в это же время создавал антропоморфные куклы, которые часто вызывали у зрителей чувство тревоги. Эти работы, хотя и не рассматривались через призму психологии, подчеркивали жуткость неодушевленных объектов, которые казались «почти живыми».
3. Эффект зловещей долины
В 1970 году японский инженер-робототехник Масахиро Мори систематизировал и обозначил это явление как эффект зловещей долины, объяснив его через схему восприятия антропоморфных объектов.
Эффект зловещей долины — это психологическое явление, которое описывает дискомфорт и отторжение, возникающие у человека при виде роботов, анимаций или других объектов, которые выглядят почти, но не совсем, как настоящие люди.
Мори заметил, что по мере того, как роботы становятся все более похожими на людей, люди воспринимают их все более положительно, но только до определенного момента.
Если робот или изображение становятся слишком похожими на человека, это вызывает тревогу и ощущение странности, поскольку мозг замечает даже небольшие отличия от человеческого вида, такие как неестественные движения, непропорциональные черты лица или отсутствие живого выражения, и реагирует на это как на потенциальную угрозу или нечто чужеродное.
Эффект зловещей долины особенно актуален для робототехники, анимации и виртуальной реальности, где специалисты пытаются найти баланс между реалистичностью и комфортом восприятия. Юмор, использующий эффект зловещей долины, популярен потому, что он обращается к глубоким психологическим процессам, вызывая смешанные эмоции.
Почему людям смешно от пугающих вещей
С точки зрения психологии
Эффект неожиданности. Юмор, построенный на контрастах и неожиданной смене настроения, вызывает сильный эмоциональный отклик. Смешение «ужасного» с «милым» удовлетворяет наше желание быть удивленными, а это провоцирует положительные эмоции.
Смягчение страха. Юмор помогает справляться с тем, что вызывает эмоциональный дискомфорт. Когда человек смеется над чем-то странным и немного пугающим, это снижает чувство тревоги, превращая страх в более контролируемую эмоцию.
Ощущение абсурда и комического сюрреализма. Люди часто находят юмор в вещах, которые не вписываются в привычные рамки и кажутся нелепыми. Наш мозг любит предсказуемость. Когда что-то выходит за рамки ожидаемого, это создает когнитивный диссонанс, который часто провоцирует смех. Своеобразный баланс между обычным и аномальным.
Эмпатия и отстраненность. Парадоксально, но эффект зловещей долины часто заставляет нас воспринимать «почти людей» как существ, заслуживающих сочувствия, но в то же время мы остаемся от них отстранёнными. Это создает интересный микс эмоций, от которых рождается юмор.
Тенденция к исследованию границ. Люди любят исследовать и тестировать свои границы восприятия. Парадоксальный юмор дает возможность испытать странность и даже немного страха в безопасной форме, что активирует любопытство и чувство приключения. Тоже баланс, только уже на грани дискомфорта и наслаждения.
С точки зрения нейрофизиологии
Активация миндалевидного тела. Это часть лимбической системы мозга, которая играет ключевую роль в обработке эмоций, особенно связанных со страхом, тревогой и агрессией — при виде чего-то «зловещего» миндалевидное тело активируется, что приводит к ощущению тревоги. Однако, если мозг понимает, что ситуация безопасна (это всего лишь мем), тревожное состояние ослабляется, и человек испытывает разрядку. Такой контраст между опасностью и безопасностью вызывает острые ощущения, подобные просмотру фильмов ужасов.
Выброс дофамина. Когда человек видит то, что вызывает дискомфорт (например, странный, зловещий образ в интернете), активируются механизмы, отвечающие за осторожность. Затем происходит понимание, что объект, будь то мем или картинка, безопасен и находится под контролем (можно просто закрыть страницу или посмотреть на него без риска). Это понимание приводит к снижению уровня тревоги. Мозг начинает интерпретировать опыт как нечто безвредное и даже захватывающее. Осознание безопасности активирует систему вознаграждения, создавая приятное чувство облегчения. В этот момент мозг высвобождает позитивные нейромедиаторы, такие как дофамин, которые ассоциируются с чувством удовольствия и удовлетворения.
Конфликт работы зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны помогают считывать эмоции других людей и заставляют подражать их мимике и движениям в нашем собственном мозге. Когда мы видим, например, улыбку на лице другого человека, зеркальные нейроны активируются так, что мы «примеряем» эту эмоцию на себя, что помогает понять, как себя чувствует собеседник. Когда мы видим что-то, что выглядит почти как человек (например, реалистичное изображение или анимация), зеркальные нейроны начинают работать, стараясь распознать эмоции или настроение, как они это делают с реальными людьми. Однако если этот образ немного «неправильный» (стеклянные глаза, неестественная мимика), нейроны не могут правильно интерпретировать его эмоции, что вызывает ощущение тревоги. Как результат, наш мозг начинает одновременно воспринимать этот образ как «почти человеческий» (то есть заслуживающий сочувствия) и как что-то странное и даже угрожающее, так как привычные сигналы не соответствуют норме. Это создает необычное ощущение: мы чувствуем и отторжение, и любопытство, пытаясь понять, что именно нас смущает.
Активация префронтальной коры. Она отвечает за более сложные когнитивные процессы — анализ, критическое мышление и юмор. Видя зловещие мемы, мозг включает анализаторские механизмы, чтобы понять, что именно вызывает странность и смешно ли это. Эта когнитивная активность усиливает восприятие юмора и позволяет воспринять ситуацию как нечто ироничное и безопасное, что приводит к смешанным и интересным эмоциям.
Таким образом, зловещие мемы привлекают людей, потому что активируют системы мозга, связанные с возбуждением, любопытством, страхом и облегчением. Столкновение с чем-то пугающим, но безопасным позволяет мозгу переживать сложные эмоции, одновременно испытывая удовольствие и стимулируя интерес.
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