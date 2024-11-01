Психолог объяснила популярность мема с котом «Бу! Испугался?»

Конфликт работы зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны помогают считывать эмоции других людей и заставляют подражать их мимике и движениям в нашем собственном мозге. Когда мы видим, например, улыбку на лице другого человека, зеркальные нейроны активируются так, что мы «примеряем» эту эмоцию на себя, что помогает понять, как себя чувствует собеседник. Когда мы видим что-то, что выглядит почти как человек (например, реалистичное изображение или анимация), зеркальные нейроны начинают работать, стараясь распознать эмоции или настроение, как они это делают с реальными людьми. Однако если этот образ немного «неправильный» (стеклянные глаза, неестественная мимика), нейроны не могут правильно интерпретировать его эмоции, что вызывает ощущение тревоги. Как результат, наш мозг начинает одновременно воспринимать этот образ как «почти человеческий» (то есть заслуживающий сочувствия) и как что-то странное и даже угрожающее, так как привычные сигналы не соответствуют норме. Это создает необычное ощущение: мы чувствуем и отторжение, и любопытство, пытаясь понять, что именно нас смущает.