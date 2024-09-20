Психолог объяснила популярность избинга — вида туристического отдыха

На фоне развития избинга в России исследователи отмечают, что российские зумеры и миллениалы все чаще предпочитают отдыхать за городом и даже мечтают обзавестись собственными дачами. Так, например, в 2023 году о желании иметь свой домик в деревне или поселке рассказали 57% молодых россиян в возрасте от 25 до 35 лет. Хотя у многих из них пока нет дачи, избинг может стать интересной альтернативой для тех, кто может себе его позволить.