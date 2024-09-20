Психолог объяснила популярность избинга — вида туристического отдыха

Что такое избинг
Избинг простыми словами — это гостиницы в стиле русских изб. Внешне они напоминают привычные деревянные домики с изразцами, которые часто можно встретить в сказках или старых мультфильмах. Однако существенная разница в том, что в случае с избингом внутри таких построек есть все, что нужно для комфорта — как в пятизвездочном отеле:
- удобные кровати,
- технологичный ремонт,
- красивый интерьер.
Некоторые сравнивают избинг с глэмпингом — комфортным отдыхом на природе. Отличие лишь в том, что глэмпинг подразумевает проживание в современных домиках, в основном в стиле А-фрейм, или шатрах, в то время как избинг дает возможность пожить в настоящем деревянном срубе.
Формат активностей для любителей избинга может быть самым разнообразным — все зависит от компании-организатора такого отдыха.
Некоторые, например, дают гостям возможность окунуться в деревенский быт: подоить коров и покормить кур, покосить сено и затопить печку. Другие же фокусируются на обычном загородном отдыхе — прогулках в лесу или вдоль реки, чтобы найти гармонию с природой и отдохнуть в тишине от городской суеты.
Сколько стоит избинг
Стоимость такого отдыха, как и варианты активностей, зависят от компании. Например, основоположником избинга в России называют предпринимателя Алексея Шевцова. Он владеет бутик-отелем «Соборная слобода», который, как отмечает бизнесмен, входит в проект «Потаенная Россия», посвященный «возрождению Плёса». Стоимость проживания в избах «Соборной Слободы» — не менее 20 тысяч рублей.
Есть и более бюджетные избинги — например, в Суздале, где можно снять домик за 6 тысяч рублей в сутки в Пушкарской слободе. Среди активностей для туристов — экскурсии и мастер-классы по росписи матрешек, изготовлению кукол и не только.
Насколько популярен избинг
На фоне развития избинга в России исследователи отмечают, что российские зумеры и миллениалы все чаще предпочитают отдыхать за городом и даже мечтают обзавестись собственными дачами. Так, например, в 2023 году о желании иметь свой домик в деревне или поселке рассказали 57% молодых россиян в возрасте от 25 до 35 лет. Хотя у многих из них пока нет дачи, избинг может стать интересной альтернативой для тех, кто может себе его позволить.
Почему молодым нравится дачный отдых и избинг
Марина Роднова, психолог.
Что такое «избинг»? По сути, это побег в сказку. В прошлое, в деревню, к бабушке, туда, где деревья были большими, а проблемы маленькими.
Поколение зумеров, в принципе, очень инфантильно. Это люди менее стрессоустойчивые. Ведь на их долю выпало более-менее спокойное и благополучное взросление. А сейчас, во время безумных скоростей, тревожных событий, бешенного ритма жизни большинству из нас хочется укрыться в спокойном мире, подальше от суеты, телефонов и интернета.
Кроме того, для представителей поколения Z деревня излишне идеализирована. Ведь молодые люди чаще знают о загородной жизни из фильмов, полных романтики. Вспомним бешенную популярность фильма «Холоп». Они чаще всего не догадываются, насколько физически тяжело бывает жить в деревне.
Свежий воздух, физические нагрузки, экологичная еда, здоровый сон отлично успокаивают нашу вечно перевозбужденную вегетативную нервную систему. Как правило, в деревне мы не только переключаемся на другие виды деятельности, но и замедляемся. Все это, безусловно, приводит к внутреннему расслаблению и успокоению. К гармонии с собой.
Запрос на деревню пришел уже давно, еще задолго до популярного сейчас понятия «избинг». И сегодня все больше людей стремятся вырваться из городской суеты. В эко-деревнях у людей есть возможность не только окунуться в атмосферу настоящей старорусской усадьбы, но и расслабиться, отключившись от городской суеты.