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Психолог объяснила, почему важно дарить комплименты себе и окружающим

Первого марта отмечается не особо популярный в обществе Всемирный день комплимента. Это слово пришло из французского языка, где оно подразумевается как похвала, признание и уважение. Практический психолог Мария Прудкая рассказала, почему важно говорить приятные вещи себе и окружающим людям.
Источник: Freepik

«При получении комплиментов у нас выделяются гормоны — окситоцин, серотонин, эндорфин, дофамин, — позволяющие чувствовать себя лучше и стабилизировать нашу самооценку», — отмечает Прудкая в беседе с «Тульской службой новостей».

Именно комплименты и похвалы от близких и родных людей помогают организму выделять эти гормоны. Корнями это явление уходит глубоко в древность, поскольку миллионы лет назад ощущение принадлежности помогало представителям рода человеческого сохранять своё положение в обществе. Комплименты прежде всего говорят о признании. По мнению психолога, говорить себе приятности не менее важно, чем говорить их другим людям.

«Комплименты позволяют установить комфортную, приятную связь с человеком. И здесь мы не говорим о лести или манипуляции. Речь об искреннем восхищении качествами другого человека», — объясняет эксперт.

Она отмечает, что комплименты важны не только для женщин, но и для мужчин. Если женщина обращает внимание на какие-то качества мужчины и отмечает их, то он будет стремиться соответствовать этим словам, поскольку для него важна обратная связь от женщины, считает Мария Прудкая.