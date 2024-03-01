Психолог объяснила, почему важно дарить комплименты себе и окружающим

Она отмечает, что комплименты важны не только для женщин, но и для мужчин. Если женщина обращает внимание на какие-то качества мужчины и отмечает их, то он будет стремиться соответствовать этим словам, поскольку для него важна обратная связь от женщины, считает Мария Прудкая.