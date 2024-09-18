Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог объяснила, почему у россиян снизился уровень счастья

По данным ВЦИОМ, индекс счастья в стране упал до минимума с 2014 года. Это связывают в том числе с деньгами.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с Инфо24 психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что люди стали менее счастливыми из-за финансовых проблем. Дело в том, что произошел скачок процентной ставки на ипотечное кредитование. Это негативно влияет на эмоциональный фон и не способствует созданию семьи, планированию детей и не поддерживает малый бизнес.

«Военные действия окончательно подорвали хоть какие-то остатки психологической стабильности», — добавила психолог.

По ее мнению, люди не могут радоваться, видеть новые горизонты, качественно проводить досуг.

«Если нет элементарной финансовой базы, то человек не может себе позволить не только развлечения, но и качественное медицинское обслуживание. Как следствие, конечно, особо радоваться в таком положении не приходится», — пояснила психолог.

Ранее рассказывали, как можно поднять себе настроение в любое время года. В этом поможет одна из привычек.