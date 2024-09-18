Психолог объяснила, почему у россиян снизился уровень счастья

В разговоре с Инфо24 психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что люди стали менее счастливыми из-за финансовых проблем. Дело в том, что произошел скачок процентной ставки на ипотечное кредитование. Это негативно влияет на эмоциональный фон и не способствует созданию семьи, планированию детей и не поддерживает малый бизнес.
«Военные действия окончательно подорвали хоть какие-то остатки психологической стабильности», — добавила психолог.
По ее мнению, люди не могут радоваться, видеть новые горизонты, качественно проводить досуг.
«Если нет элементарной финансовой базы, то человек не может себе позволить не только развлечения, но и качественное медицинское обслуживание. Как следствие, конечно, особо радоваться в таком положении не приходится», — пояснила психолог.
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