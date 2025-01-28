Психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб

«Семейные установки, давление окружающих — распространенная причина вступления в брак: “часики тикают!”, “ты не молодеешь”, “одной тяжело”. В такой ситуации “побег” становится актом отстаивания своих границ и права на собственный выбор. Не стоит исключать из фокуса внимания тех женщин, у которых уже был опыт вступления в брак, и не всегда он был положительным. Негативный опыт предыдущих отношений, а также психологические травмы детства, сложные отношения с родителями — все это может сформировать подсознательный страх близости и привязанности. В таком случае свадьба воспринимается как угроза личностной свободе и независимости. Бегство — это всегда крик о помощи, завуалированная попытка быть услышанной в надежде, что тебя поймут», — резюмировала она.