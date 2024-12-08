Психолог объяснила, почему нельзя успокаивать ребёнка с помощью мультиков

Напомним, с идеей запретить гаджеты детям выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он считает, что желание родителей закрыть рот чаду в коляске телефоном приводит к снижению интереса к окружающему миру и ухудшению его коммуникативных навыков. Если же ситуация вышла из-под контроля, и вы заметили, что ребёнок не расстаётся с устройством ни на секунду, то надо предпринять меры. Стоит помнить, что строгие запреты приведут лишь к истерикам и скандалам. Следует установить в доме безгаджетные зоны, например, это может быть туалет и кухня. Также должны быть цифровые выходные, когда вся семья, в том числе и взрослые, отказываются от смартфонов и проводят время за настольными играми или чтением книг. В самых сложных ситуациях следует обратиться вместе с ребёнком за помощью к психологу.