Психолог объяснила, почему не всегда стоит давать бывшим шанс

«Почему мы расстались? Мне понравилась другая женщина, и я начал раздражаться, что не могу быть с ней, и вынужден тратить время с тобой», — говорит Вадим своей бывшей девушке. А она про измену забыла — ее психика не справилась с предательством и оставила только факт «я его раздражаю, я недостаточно хороша для него». Следующие пару лет она упорно работала над собой, посещая тренинги для женщин, практикуя кулинарию и пилатес. Девушку зовут Маша, и после слов Вадима про измену она неловко улыбается и молчит. Ощущение, что она слышит об этом впервые и взвешивает «вытеснить информацию или позволить ей пробиться в сознание?».