Психолог объяснила, почему не стоит утешать плачущего ребенка конфетой

Детский психолог Дарья Дугенцова в интервью «Ридусу» рассказала, что у детей, которых постоянно успокаивают конфетами, может развиться привычка заедать стресс сладостями и другой неполезной едой. В итоге во взрослом возрасте человек может столкнуться с рядом проблем, в том числе с лишним весом.
Дарья Дугенцова заметила, что родители часто не позволяют детям проявлять эмоции. Ребенок плачет, а они говорят ему успокоиться и дают конфетку или шоколадку. В итоге формируется паттерн поведения, что от любого стресса можно избавиться, съев что-нибудь вкусненькое, сладенькое, солененькое и так далее.
«Получается, что мы не умеем проживать свои эмоции, не пытаемся их как-то решить», — сказала психолог.
Если ребенок расстроен, нужно узнать причину, понять, что он чувствует, что он хочет сказать или сделать. Она подчеркнула, что стоит учить детей проживать негативные эмоции социально приемлемым образом.
Можно позволить ребенку побить подушку, если он злится, или похлопать в ладоши. Главное, чтобы он не вредил себе и другим людям. Также важно проговорить эти эмоции.
«То есть сначала дать ребенку сделать, что он хочет, а потом поговорить с ним. Например, можно попытаться отгадать, какие чувства он сейчас испытывает, из-за чего все это происходит», — посоветовала эксперт. Ребенок будет кивать взрослому в ответ, если услышит нужный вариант. Или будет видно, что он успокаивается, что его негативные эмоции пошли на спад.
Известно, что на сладости не стоит налегать никому. Однако среди таких изделий можно найти и приемлемые варианты. Диетолог Анастасия Лебедева назвала три самых полезных сладости.