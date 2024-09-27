Психолог объяснила, почему не стоит утешать плачущего ребенка конфетой

«То есть сначала дать ребенку сделать, что он хочет, а потом поговорить с ним. Например, можно попытаться отгадать, какие чувства он сейчас испытывает, из-за чего все это происходит», — посоветовала эксперт. Ребенок будет кивать взрослому в ответ, если услышит нужный вариант. Или будет видно, что он успокаивается, что его негативные эмоции пошли на спад.



Известно, что на сладости не стоит налегать никому. Однако среди таких изделий можно найти и приемлемые варианты. Диетолог Анастасия Лебедева назвала три самых полезных сладости.