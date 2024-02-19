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Психолог объяснила, почему мужчины часто влюбляются в стюардесс

Дело не в романтике полетов, причины гораздо глубже.
Источник: Depositphotos

Специалисты считают, что главная причина частых случаев влюбленности мужчин в стюардесс — чувство беспомощности и уязвимости, которое представители сильного пола испытывают во время полета.

«Пассажирам самолета может быть некомфортно и тревожно в полете, а стюардесса в этой ситуации становится в их глазах символом поддержки и уверенности. Мужчине остается буквально сидеть сложа руки и позволять бортпроводнице заботиться о нем. Ощущение беспомощности в совокупности с осознанием того, что женщина начинает управлять его жизнью, формирует у мужчины чувство любви и зависимости», — рассуждает психолог Джуди Джеймс.

По словам специалиста, по той же причине некоторые пациенты влюбляются во врачей, ведь от действий медика зависит жизнь пациента.

Чувство зависимости от стюардесс в полете бывает более сильным у влиятельных людей, которые привыкли быть властными в обычной жизни. Оказавшись в самолете, они находятся в непривычной для себя роли.

По словам психолога, чувство беспомощности формируется в том числе из-за позы, в которой люди путешествуют.

«Вы должны занять место, которое напоминает по положению колыбель, вам приходится сидеть или лежать, словно маленькому ребенку, и надеяться, что кто-то любит вас достаточно, чтобы заботиться о вас и кормить», — говорит Джеймс.

По ее словам, образ стюардессы дополнительно подчеркивает форма. Стюардессы выглядят женственно и немного старомодно — носят туфли на высоких каблуках, узкие юбки и пользуются красной помадой.

«Когда большинство подруг и жен одеты в спортивные штаны и ботинки, остается еще часть мира, где женщины предпочитают туфли на шпильках обычной обуви. Такая одежда в сочетании с высоким уровнем беспокойства за мужчину нечасто встречается в современном мире и выглядит очень соблазнительно», — считает психолог.

Среди знаменитостей, которые имели роман со стюардессами, британское издание называет актеров Аллена Келси Грэммера, который женился на британской стюардессе, и Клинта Иствуда. Последнему роман со стюардессой подарил двоих детей.

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