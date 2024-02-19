Психолог объяснила, почему мужчины часто влюбляются в стюардесс

«Пассажирам самолета может быть некомфортно и тревожно в полете, а стюардесса в этой ситуации становится в их глазах символом поддержки и уверенности. Мужчине остается буквально сидеть сложа руки и позволять бортпроводнице заботиться о нем. Ощущение беспомощности в совокупности с осознанием того, что женщина начинает управлять его жизнью, формирует у мужчины чувство любви и зависимости», — рассуждает психолог Джуди Джеймс.