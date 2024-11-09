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Психолог объяснила, почему люди верят экстрасенсам и гадалкам

Экстрасенсы формируют предсказания таким образом, чтобы исключить возможность ошибки, отметила эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Жизненные обстоятельства могут быть самыми разными, и иногда люди обращаются за поддержкой к тем, кто позиционирует себя как экстрасенсы или гадалки. Причины доверия к ним разъясняет психолог Елизавета Чернова в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, каждый человек, обладая знаниями о строении мира, должен понимать, что суеверия и мистика — это всего лишь иллюзия. Основная причина, по которой люди склонны верить экстрасенсам, заключается в том, что их предсказания оказываются верными. Колдуны и гадалки формулируют свои пророчества так, чтобы исключить вероятность ошибки. Люди, читая предсказания или слыша их, часто интерпретируют их в отношении себя. Таким образом, каждый может найти в этих словах отражение своих чувств.

Чернова отмечает, что высокий интеллект не гарантирует, что человек не станет жертвой подобных манипуляций.

Кто угодно, несмотря на его уровень знаний и интеллект, может сохранять некую долю наивности, поэтому вероятность воздействия на него сохраняется.

Экстрасенсы и мистики мастерски подбирают свои предсказания, чтобы завладеть вниманием людей, рассчитывая на пять положительных исходов против одного отрицательного. Это воздействует на человеческое восприятие.

Психологические исследования показывают: если негативных предсказаний будет больше, чем положительных, люди начнут сомневаться и не доверять словам предсказателя. Чтобы завоевать доверие, предсказания должны воздействовать позитивно и благоприятно на психоэмоциональное состояние.

Эксперт уточнила, что гадалки, астрологи и экстрасенсы должны ссылаться на мощные силы, знания, которые выходят за рамки обыденности, чтобы усиливать эффект таинственности. Их коммерческая позиция с искусственно завышенными ценами на услуги также играет на руку, поскольку клиенты склонны верить в работу гадания больше, чем признать денежные потери.

Специалист утверждает, что человеку достаточно нескольких совпадений гаданий с реальной жизнью, чтоб он стал верить в силу предсказаний и экстрасенсорики.

Это касается и других примет и суеверий. Даже если совпадений нет, он будет неосознанно искать информацию, применимую к себе. В этом случае возникает когнитивное искажение, когда мозг сам себя обманывает. Примером такого когнитивного искажения могут служить играющий эффект, ложные надежды и другие. Их основа — причинно-следственное непонимание. Человек находит закономерности, не принимая во внимание вероятность случайного совпадения, резюмировала психолог.