Психолог объяснила, почему люди совершают необдуманные поступки

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что к необдуманным действиям приводят жалость и чрезмерная любовь к себе. В такой ситуации человек может думать, что раз все себя любят, то и ему нужно себя пожалеть — купить новый телефон, выйти замуж, чтобы быть как все.
Еще одна причина — желание компенсировать внутренние проблемы. Человек может решить, что он незаслуженно не замечен, обижен, и поэтому пытается компенсировать такими поступками внутренние расстройства.
Она отметила, что с безрассудством по возможности нужно бороться. Однако, если человек этого не понимает, он не знает, с чем нужно бороться — это ветряные мельницы.
«Не жалейте о том, что совершилось. Тогда у вас не будет горького осадка. Сделали и сделали. Примите с лёгкостью», — советует Жанна Сугак.
По данным издания, ранее результаты опроса показали, что 53% россиян шли в этом году на безрассудные поступки. Чаще всего люди делали спонтанные покупки (44%), меняли работу (21%) и ссорились с близкими (20%).
Весной мы писали о безрассудствах, которые россияне совершали в молодости. Опрос показал, что большая часть считает самыми необдуманными поступками прогулы и ранние браки.