Психолог объяснила, почему люди совершают необдуманные поступки

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что к необдуманным действиям приводят жалость и чрезмерная любовь к себе. В такой ситуации человек может думать, что раз все себя любят, то и ему нужно себя пожалеть — купить новый телефон, выйти замуж, чтобы быть как все.