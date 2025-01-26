Психолог объяснила, почему люди следят за бывшими в соцсетях

Бывает, что неожиданно кто-то из тех, кто был в отношениях, ловит себя на том, что регулярно обновляет страницу в соцсетях в поисках информации о жизни бывшего партнера. Какие психологические триггеры толкают людей на этот шаг, «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко.
Первая причина — ревность и невыносимое чувство потери
«Если человек был как одно целое с партнером и воспринимал его как собственность, то при расставании он чувствует потерю, будто забрали то, что ему принадлежит. Следя за жизнью бывшего партнера, человек пытается понять, как он переживает расставание: грустно ему или он ничего не чувствует; нашел он новую любовь или нет; а, может, он уже весело проводит время с друзьями?» — объяснила она.
Вторая — эмоциональная привязанность
«Часто люди больше грустят не по самому партнеру, а по тому, какими они были в этих отношениях: по своим эмоциям, воспоминаниям. И, наблюдая в соцсетях за бывшими, они вновь и вновь проживают воспоминания и испытывают потерянные чувства. Таким образом они пытаются сохранить хотя бы виртуальную привязанность», — сказала эксперт.
Третья — желание контролировать бывшего партнера
«Есть люди, которые испытывают острую потребность контролировать все вокруг. Следя за бывшим партнером, они пытаются сохранить ощущение контроля над ситуацией. Это может быть связано со страхом перед неизвестностью и тем, что трудно принять изменения, которые произошли после разрыва», — отметила психолог.
Четвертая — незаконченные эмоциональные процессы
«Некоторые люди не могут быстро отпустить прошлые отношения. Следя за партнером, они, возможно, надеются, что снова с ним сойдутся, или просто не готовы принять расставание. Если вы столкнулись с подобным, важно дать себе время для исцеления и прощания с прошлым», — сказала специалист.
Пятая — низкая самооценка и чувство зависти/превосходства
«Постоянные проверки соцсетей проводятся для того, чтобы убедиться, что бывшему партнеру плохо или что в его жизни не происходит ничего хорошего. Если человек с низкой самооценкой, видит, что у партнера все складывается наилучшим образом, то он проваливается в ощущение никчемности и зависти», — констатировала она.
Говоря о том, что делать, если вы оказались в роли того, за кем следят, психолог дала несколько рекомендаций.
«Если вам это не мешает, то не придавайте этому значения — каждый проживает расставание по-разному и в своем темпе. Старайтесь держать фокус на себе и наполнять жизнь новыми людьми, интересными событиями и встречами. Если такое внимание к вашей жизни доставляет дискомфорт, вы можете сделать страничку закрытой или заблокировать бывшего партнера. Если вы сохранили нормальные отношения, вы можете вызвать партнера на прямой разговор и обозначить свою позицию. Главное — помните, что вам не нужно терпеть, если вам это не нравится», — резюмировала Лысенко.