Психолог объяснила, почему люди следят за бывшими в соцсетях

«Если человек был как одно целое с партнером и воспринимал его как собственность, то при расставании он чувствует потерю, будто забрали то, что ему принадлежит. Следя за жизнью бывшего партнера, человек пытается понять, как он переживает расставание: грустно ему или он ничего не чувствует; нашел он новую любовь или нет; а, может, он уже весело проводит время с друзьями?» — объяснила она.