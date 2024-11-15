Психолог объяснила, почему люди полюбили «говорящую» одежду

Нередко, привлекая внимание окружающих, «говорящая» одежда помогает приобрести новых друзей. И не только… Случается, что, благодаря ей, люди находят свою вторую половинку. И тут начинается другая история — надевая одежду с одинаковыми надписями, влюбленные хотят рассказать о своих чувствах и поделиться счастьем со всем миром. А, если появились дети, что может быть обаятельнее, чем семья в футболках с одинаковыми надписями — большая, поменьше и совсем маленькая. В подобном случае это демонстрация того, что они единое целое, счастливая, крепкая семья.