Психолог объяснила, почему люди полюбили «говорящую» одежду

Общество стало визуально ориентированным — оно говорит и мыслит картинками или эмодзи, выражающими различные чувства и настроения: печаль, счастье, радость, тревогу. При этом не надо долго объяснять свое настроение — достаточно поставить соответствующую картинку.
Все люди, как люди, а я…
«Тенденция выделяться из толпы отражает различные процессы, происходящие в обществе. Во-первых, это может быть реакцией на строгие социальные нормы и запреты. В таком случае стремление выделиться выступает своеобразным бунтом, желанием противопоставить себя “серой массе”. Это особенно характерно для молодёжи, которая через внешний вид выражает своё несогласие и индивидуальность» — объясняет психолог.
Эта история не нова — бунт против общества наблюдался в истории не раз, и зачастую важным элементом протеста становился внешний облик бунтующих — достаточно вспомнить советских стиляг или хиппи.
С другой стороны, желание выделить себя из толпы может значить диаметрально обратную ситуацию — развитие тренда на уникальность, которая поощряется обществом и системой в целом. Тренд на уникальность в нашем социуме действительно существует, и искусство «самопрезентации», по мнению эксперта, часто становится не менее важным, чем профессиональные качества.
«Современная культура стала более нарциссичной, и многие стремятся обратить на себя внимание, показать свою особенность. Здесь важную роль играют социальные сети, которые усилили стремление к самовыражению. Визуальное представление информации стало приоритетным, и в условиях “клипового мышления” выделение из толпы помогает привлечь внимание не только к личности, но и к профессиональным качествам» — отметила Татьяна Сушкова.
В российских реалиях наиболее популярными среди молодежи являются «мотивирующие принты» — «Будь собой!», «Верь в себя!», «Выбирай счастье». Это манифест самоидентификации, в каком-то смысле демонстрация собственной значимости, возможностей, веры в себя и в завтрашний день.
«Заметь меня — я есть!»
Сегодня мы вынуждены «переваривать» огромные потоки информации. Борьба за внимание аудитории происходит во всех нишах: всё в диджитал пространстве разнообразными способами «кричит» — «Заметь меня!».
Но далеко не у всех людей демонстративный склад характера, для которого потребность «привлекать» становится жизненно важной. Существует достаточно много людей, которые некомфортно чувствуют себя в этой ярко-информационной круговерти.
Им не нравится заниматься самодемонстрацией, поэтому они незаметны. Но информационный век диктует свои правила. Те, кто не может их принять, растворяются в калейдоскопе кричащей информации, их не видят, не помнят, не слышат. Это рождает зажимы и комплексы, подавленность, а со временем может привести и к депрессии.
В этом случае «шмот-манифест» в виде толстовки с надписью становится своеобразным выходом.
«Одежда-манифест также может говорить о том, что человек хочет привлечь внимание к актуальной для него теме или выразить протест. Через одежду он транслирует свои взгляды, ценности или текущие переживания», — пояснила Татьяна Сушкова. Таким образом, «неуслышанный» человек транслирует свою позицию с помощью одежды — прямо или иносказательно, «написав» на ней пару строк.
«Поговори со мной!»
По данным переписи населения 2021 года, 42% семей в России состоит из одного человека, а 19% всего населения страны — одиноки. Одиночество — еще один драйвер к «шмот-манифесту».
Одежда с принтами — «катализатор общения», ее задача вызвать эмоцию и побудить к началу разговора. Например, девушка вряд ли наденет толстовку с надписью «Балашиха», не имея отношения к этому городу. Таким образом, она автоматически притягивает к себе «земляков», с которыми можно будет общаться «на районе». А банальное слово «Привет!» на одежде впрямую говорит о желании начать общение.
«Так одежда становится своего рода зеркалом внутреннего мира» — отметила Татьяна Сушкова.
«Мне хорошо, а тебе?».
Нередко, привлекая внимание окружающих, «говорящая» одежда помогает приобрести новых друзей. И не только… Случается, что, благодаря ей, люди находят свою вторую половинку. И тут начинается другая история — надевая одежду с одинаковыми надписями, влюбленные хотят рассказать о своих чувствах и поделиться счастьем со всем миром. А, если появились дети, что может быть обаятельнее, чем семья в футболках с одинаковыми надписями — большая, поменьше и совсем маленькая. В подобном случае это демонстрация того, что они единое целое, счастливая, крепкая семья.
Бывает одежда с надписью, говорящей об интересах или хобби владельца. Она работает по принципу «рыбак рыбака видит издалека» и способствует сближению людей по интересам. Например: «Болен рыбалкой, лечиться отказываюсь», «Все будет клево», «Душа поет, когда клюет» и так далее. У охотников своя каста: «Рожден для охоты», «Лучше на охоте, чем на работе», «Где я прошел, там волки голодают»…
Что уж говорить про футбольных болельщиков! Но совет: во избежание эксцессов, лучше придерживаться нейтральных надписей, таких как «Живу футболом» или «Football Fan». Иначе можно повстречать не друга, а совсем наоборот.
Вывод психолога
«Желание выделиться из толпы с помощью футболки или сумки с ярким дизайном может говорить о разных аспектах психологического портрета человека. Не всегда заметная одежда говорит о постоянной склонности человека к демонстративности. Иногда это отражает определённые этапы жизни, когда человеку особенно нужно внимание» — подытожила Татьяна Сушкова.
«Таким образом, стремление выделиться становится инструментом, который позволяет людям заявить о себе, подчеркнуть свою уникальность и достичь успеха в профессиональной или личной жизни, акцентируя внимание на себе в условиях визуально ориентированного общества».