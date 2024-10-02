Психолог объяснила, почему детям нельзя бесконтрольно пользоваться смартфонами

Она отметила, что чаще всего люди проводят время за смартфоном от скуки или оттого, что хотят вытеснить какие-то эмоции. Последнее говорит о том, что человеку нужна терапия. Он должен задуматься, почему вытесняет свои эмоции, чего не хочет видеть или наблюдать в себе.

А ранее мы рассказывали, что частое использование смартфона связано с повышенным риском заболеваний сердца.