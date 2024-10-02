Психолог объяснила, почему детям нельзя бесконтрольно пользоваться смартфонами

В разговоре с Общественной службой новостей она отметила, что в первую очередь взрослые должны воспитать сначала себя, а потом уже ребенка. Иными словами, родители должны подавать правильный пример, а не «сидеть» постоянно в смартфоне.
«Необходимо сначала откорректировать свое времяпрепровождение, а потом уже стараться предъявлять что-то в сторону ребенка и воспитывать его в этом направлении», — пояснила эксперт.
Показав на своем примере, что в жизни есть много других занятий, родитель может установить правило для ребенка — например, использовать смартфон час в день. Контролировать это можно через настройки, которые отображают время активного пользования телефоном.
Дарья Дугенцова советует договориться с ребенком — если он превышает оговоренную норму, то получает какое-то наказание. Вид наказания может быть любым. Например, можно вычесть из завтрашнего времени те минуты, которые он сегодня пересидел. Нужно заранее обсудить с ребенком, как конкретно он будет наказан за такой проступок.
«Это сложно назвать наказанием, это некая договоренность о каких-то конкретных правилах», — сказала психолог.
Эксперт рассказала, что ограничивать использование смартфонов нужно, потому что иначе люди (и взрослые, и дети) уходят в грезы, в цифровизацию, и в итоге формируется зависимость. Это настоящее заболевание, с которым работают наркологи, психиатры, психологи.
«Есть алкогольная зависимость, есть наркотическая, а есть зависимость от гаджетов. Поэтому так же, как и от других ненужных зависимостей, нужно максимально стараться себя ограничивать и задавать себе вопрос: “А для чего я там сижу? Зачем мне это действительно нужно?”».
Она отметила, что чаще всего люди проводят время за смартфоном от скуки или оттого, что хотят вытеснить какие-то эмоции. Последнее говорит о том, что человеку нужна терапия. Он должен задуматься, почему вытесняет свои эмоции, чего не хочет видеть или наблюдать в себе.
А ранее мы рассказывали, что частое использование смартфона связано с повышенным риском заболеваний сердца.