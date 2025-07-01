Психолог объяснила, почему деньги не приносят счастья

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Взаимосвязь уровня материальной состоятельности с числом и качеством соцокружения — это когнитивное искажение, потому что обладание большими материальными ресурсами приводит к тревожности из-за их сохранности, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава РФ Вера Никишина.
«Субъективные переживания одиночества связаны с большим количеством иллюзий у людей. Одним из когнитивных искажений, одной из иллюзий является взаимосвязь уровня материальной состоятельности с количеством и качеством социального окружения, которое как будто бы избавит человека от одиночества», — рассказала психолог.
Она добавила, что у всех людей с высоким достатком периодически возникают мысли о том, с каким мотивом рядом с ними находятся друзья и знакомые. Из-за таких переживаний у человека появляется недоверие, тогда он начинает стремиться избегать тех социальных контактов, которые объясняются или связаны с интересом к его материальным ресурсам.
«Большие материальные ресурсы требуют дополнительных ресурсов контроля, чтобы они не исчезли, не повредились, чтобы их никто не забрал. И этот дополнительный контроль забирает время и переживания людей, оставляя лишь незначительную часть на беззаботность. А именно беззаботность является самым главным элементом счастья в переживаниях», — уточнила Никишина.
Врач пояснила, что финансовые возможности дают человеку значительно больше ресурсов с точки зрения разнообразия своей жизни, но поделиться этими ресурсами большинству не хочется.
«Остаться с ресурсами, но без риска, что кто-то ими воспользуется, часто становится предпочтительной стратегией. Но по факту наш мозг так устроен, он настолько социален, что мы все с самых ранних этапов нашей жизни стремимся к межличностному взаимодействию. И все дефициты этого социального взаимодействия, все его деформации влияют на наши эмоциональные переживания», — добавила психолог.