Психолог объяснила, почему деньги не приносят счастья

«Остаться с ресурсами, но без риска, что кто-то ими воспользуется, часто становится предпочтительной стратегией. Но по факту наш мозг так устроен, он настолько социален, что мы все с самых ранних этапов нашей жизни стремимся к межличностному взаимодействию. И все дефициты этого социального взаимодействия, все его деформации влияют на наши эмоциональные переживания», — добавила психолог.