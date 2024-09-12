Психолог объяснила, почему человек может разговаривать сам с собой

Вместе с тем такая привычка не всегда говорит о том, что человек болен. Беседы с самим собой могут вести и здоровые люди — например, чтобы контролировать эмоции. Таким образом человек может разобраться в том, как он себя чувствует. Это помогает ему справляться с переживаниями. Кроме того, разговоры с самим собой нужны, чтобы стать увереннее в себе.