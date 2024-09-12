Психолог объяснила, почему человек может разговаривать сам с собой

В разговоре с NEWS.ru эксперт сообщила, что постоянные разговоры с собой без контроля могут говорить о наличии психических проблем, например, шизофрении. В таких случаях нужно обратиться к специалисту.
Вместе с тем такая привычка не всегда говорит о том, что человек болен. Беседы с самим собой могут вести и здоровые люди — например, чтобы контролировать эмоции. Таким образом человек может разобраться в том, как он себя чувствует. Это помогает ему справляться с переживаниями. Кроме того, разговоры с самим собой нужны, чтобы стать увереннее в себе.
«Когда человек озвучивает свои мысли и убеждения, он чувствует себя увереннее и лучше понимает, кто он есть», — пояснила Дарья Дугенцова.
Иногда такие разговоры могут быть очень полезными. Они помогают найти новое решение какой-либо проблемы. Кроме того, такая привычка может говорить о гениальности человека.