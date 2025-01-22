Психолог объяснила, почему актеры и певцы из Кореи так нравятся девушкам

Корейские поп-айдолы популярны не только на стриминговых музыкальных сервисах, но и в соцсетях — слушатели создают активные фан-сообщества, посвященные любимым артистам, их личной жизни и отношениям с другими селебрити. В отличие от западных знаменитостей, корейских исполнителей отличает необычная, с консервативной точки зрения, внешность — более яркая и не такая мужественная. Кроме того, часто корейские певцы или актеры выглядят моложе своих лет — благодаря не только косметическим средствам, но и генетическим особенностям, например, большему количеству меланина в организме.
В последнее время на пике популярности находятся актеры, сыгравшие в сериале «Игра в кальмара», второй сезон которого стал одним из трех самых популярных проектов Netflix. Самым заметным зрительским крашем стал 33-летний актер и модель Ви Хаджун, исполнивший в сериале роль молодого полицейского Хван Чун Хо: контент с ним часто становится вирусным в TikTok, а количество изображений актера с артом фанатов в Pinterest попросту поражает воображение.
Чтобы понять, в чем секрет международного обожания музыкантов и актеров из Южной Кореи, Psychologies обратился к психологу Валерии Амелиной — и, как оказалось, на нашу любовь к ним могут влиять не только привлекательная внешность, но и наш личный опыт и собственные психологические особенности, о которых мы порой даже не задумываемся.
Что привлекательного во внешности корейских мужчин-звезд
Внешность корейских актеров и музыкантов заметно отличается от привычных идеалов маскулинности. К примеру, кейпоп-айдолы не скрывают, что пользуются косметикой или даже делают пластические операции, а заметить у них щетину или даже бороду, как у мужественного Генри Кавилла, кажется невозможным.
По словам психолога и гештальт-терапевта, яркая черта внешности корейских мужчин — это юность. Она, по мнению специалиста, может быть привлекательной для женщин по целому ряду причин.
Гиперматеринский комплекс
На развитие гиперматеринского комплекса во многом повлияли социальные потрясения — например, в послевоенные годы женщинам часто приходилось брать на себя роль матери не только для собственных детей, но и своих партнеров.
«Причин для появления гиперматеринского комплекса на самом деле много, но одной из них является уход мужчин на войну, а затем — возвращение домой, — говорит Амелина. — Все мы понимаем, в каком состоянии мужчины приходили с боевых действий. В тот момент женщинам пришлось брать все в свои руки: зарабатывать, заботиться о детях, обеспечивать им будущее. Эта тенденция развивалась и становилась все больше, отражаясь на обществе: женщина часто становилась матерью своему мужу, кому-либо в социуме, матерью взрослым детям, родителям».
Таким образом, женщины вынужденно брали на себя колоссальную ответственность, которая забирала большое количество физической и моральной энергии, приводя к усталости и болезням. «По моему мнению, сейчас это все еще продолжается, уже больше на бессознательном уровне и даже у совсем юных женщин, — рассуждает психлог. — Это передается словно на каком-то генетическом и коллективном уровне. В таком случае, если я “мать”, то рядом я выбираю и нахожу для себя приятными и притягательными юных мужчин, а не больших, сильных и маскулинных».
Ассоциации с безопасностью
«Эта причина также перекликается с первой: мы знаем и видим, что сейчас у женщин очень много агрессии на мужчин — родовой агрессии, коллективной, агрессии из личного опыта, — говорит психолог. — Агрессия в социуме не поощряется: вроде бы надо относиться к мужчинам с уважением, видеть в них силу, любить их, но внутри столько накопленной боли, что делать это не получается. А на какого мужчину мы не можем злиться? На “маленького”!».
Таким образом, корейские мужчины, по словам психолога, «не режут глаз и не вызывают агрессии» из-за своей внешности, которая отличается от традиционных представлений о том, каким должен быть «представитель сильного пола». «Мужчин с юной внешностью легче любить. А вот когда женщина сталкивается с мускулинными, сильными мужчинами, она сразу соприкасается со своей болью или даже страхами», — поясняет она, добавляя, что похожим стремлением защититься может объясняться и популярность типажа «беби-фейс».
Страх перед мужской силой
Для многих женщин мужчины — это угроза, причем чем мужчина маскулиннее, тем более небезопасным он кажется. Это впечатление может быть особенно сильным, если женщина сталкивалась с насилием.
«У многих это было — если не в личном, то в родительском опыте. Базовой защищенности у женщин часто нет: кто-то рос без отца, у других папа пил или был отстраненным, — говорит гештальт-терапевт. — В таких случаях мужчина становится болью, чем-то страшным, небезопасным. Бессознательно женщина начинает его бояться. Именно поэтому мускулинные мужчины могут вызывать страх, а мы избегаем того, чего боимся».
Валерия Амелина, психолог, гештальт-терапевт, коуч ICF