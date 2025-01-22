Психолог объяснила, почему актеры и певцы из Кореи так нравятся девушкам

Таким образом, женщины вынужденно брали на себя колоссальную ответственность, которая забирала большое количество физической и моральной энергии, приводя к усталости и болезням. «По моему мнению, сейчас это все еще продолжается, уже больше на бессознательном уровне и даже у совсем юных женщин, — рассуждает психлог. — Это передается словно на каком-то генетическом и коллективном уровне. В таком случае, если я “мать”, то рядом я выбираю и нахожу для себя приятными и притягательными юных мужчин, а не больших, сильных и маскулинных».