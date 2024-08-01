Психолог объяснила, нужно ли переучивать левшей

Также к леворукости может привести родовая травма. Иногда дети рождаются с обвитием пуповиной, происходит кислородное голодание, ребенок получает травму шейного отдела. Что касается выбора ведущей руки — такая родовая травма могла быть не сильно выраженной и хорошо подлеченной в период младенчества, так что родители даже забывают о ней. Однако мозг стал компенсировать поврежденные функции, опираясь на свои внутренние резервы и биологическую программу выживания. В итоге ребенок пользуется левой рукой. Причем не потому, что он природой запрограммирован быть леворуким, а потому, что нейронная организация левого полушария, управляющая мускулатурой и движениями правой руки, значительно ослаблена. В связи с этим мозг перестроил нейронные связи так, чтобы максимально адаптировать работу руками, и сделал ведущей левую руку. При этом перестроились не только нейронные связи, отвечающие за управление руками, но и те, что отвечают за обработку сенсорной информации из других каналов. Соответственно, поменялась и нейронная организация мышления.