Психолог объяснила, нужно ли переучивать левшей

Нужно ли переделывать ребенка-левшу в правшу и возникнет ли у него проблемы с учебой? На эти и другие вопросы в своей книге «Нейропсихология детей. От рождения до 10 лет. Развитие мозга и полезные игры» ответила детский нейропсихолог Елена Порошина, пишет «Мел».
Эксперт отметила, что в современном мире довольно много леворуких людей. Как и праворукие, они адаптируются к требованиям реальности. Популяция леворуких людей очень неоднородна, поскольку леворукость связана с разными причинами.
Елена Порошина отмечает, что выбор руки еще не говорит о том, что ребенок левша или правша. Это лишь показатель того, что мускулатурой рук у праворукого ребенка управляет левое полушарие мозга, а у леворукого — правое. «Когда мы наблюдаем у ребенка предпочтение работать левой рукой, то говорим, что он леворукий», — уточнила нейропсихолог.
При этом, кроме ведущей руки, у человека есть и другие системы, отвечающие за обработку поступающей информации и взаимодействие с ней. Например, ребенок может писать и рисовать левой рукой, а приглядываться к предметам, наблюдать — правым глазом.
От чего зависит выбор ведущей руки?
Во-первых, от генетической предрасположенности (то есть если в семье один или оба родителя леворукие или есть бабушки и дедушки с леворукостью). Переучивать ребенка с генетической леворукостью нельзя, подчеркивает нейропсихолог. Если же взрослые намеренно или случайно переделывают такого ребенка, последствия бывают печальные. Чаще всего такие дети эмоционально неустойчивы, у них развиваются невротические реакции (например, повышенная тревожность).
Также к леворукости может привести родовая травма. Иногда дети рождаются с обвитием пуповиной, происходит кислородное голодание, ребенок получает травму шейного отдела. Что касается выбора ведущей руки — такая родовая травма могла быть не сильно выраженной и хорошо подлеченной в период младенчества, так что родители даже забывают о ней. Однако мозг стал компенсировать поврежденные функции, опираясь на свои внутренние резервы и биологическую программу выживания. В итоге ребенок пользуется левой рукой. Причем не потому, что он природой запрограммирован быть леворуким, а потому, что нейронная организация левого полушария, управляющая мускулатурой и движениями правой руки, значительно ослаблена. В связи с этим мозг перестроил нейронные связи так, чтобы максимально адаптировать работу руками, и сделал ведущей левую руку. При этом перестроились не только нейронные связи, отвечающие за управление руками, но и те, что отвечают за обработку сенсорной информации из других каналов. Соответственно, поменялась и нейронная организация мышления.
«Вопрос о переучивании ребенка с компенсаторной леворукостью такой же этический, как и в случае с генетическими левшами. Психологические и психофизиологические последствия переучивания компенсаторных левшей тоже имеют травматические и неблагоприятные последствия», — подчеркивает нейропсихолог.
Если ребенок, кроме леворукости, ничем не отличается от других детей, никаких специальных подходов к его обучению применять не нужно. Однако важно не путать леворукость с отклонениями в развитии. «Если у ребенка есть какие-то проблемы в развитии и овладении программой обучения по его возрасту, это не может и не должно оправдываться его леворукостью», — пояснила Елена Порошина.
Иногда родители леворуких детей переживают, что они рукой закрывают то, что пишут. Так взрослые аргументируют то, что таким школьникам нужные специальные программы.
«Здесь я скажу так: если ребенок родился с ведущей левой рукой или она у него таковой стала компенсаторно, но уже работает как положено, он умеет расположить тетрадь так, чтобы ему было удобно», — комментирует нейропсихолог.
Интересно, что есть дети, которые не могут выбрать ведущую руку до семи-восьми лет. Они перекладывают бытовые предметы, постоянно меняют руку, когда пытаются рисовать или писать. Значит ли это, что он амбидекстр, то есть человек, который одновременно хорошо владеет и правой, и левой рукой?
По словам Елены Порошиной, до трех-четырех лет смена рук для выполнения разных видов деятельности является нормой. После этого времени желательно, чтобы ребенок все-таки определился с ведущей рукой. Если этого не происходит, нужно анализировать ситуацию развития. Так, родовая травма, ранние повреждения нервной системы, сотрясения мозга и другие факторы — это маркеры того, что ребенок, скорее всего, не амбидекстр, просто его нервная система пока очень незрелая.
Бывают и «настоящие» дети-амбидекстры. У них обычно нет проблем в развитии и обучении. Они полноценно, одинаково хорошо, владеют и правой, и левой руками. Такие ребята хорошо адаптируются в детских садиках и школах.
Обычно праворукость и леворукость связывают с функциональной асимметрией мозга. При этом левшей в мире намного меньше. Недавно эксперты рассказали, с чем это связано.
Айгуль Сабитова