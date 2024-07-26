Психолог объяснила, на что указывает отсутствие подросткового кризиса

Если у ребенка нет кризиса подросткового возраста, не исключено, что его психика развивается неправильно. Об этом Общественной службе новостей сообщила детский психолог Ирина Таранова.
Она рассказала, что для этого периода характерна потеря авторитета взрослых и родителей. У ребят появляется склонность к тестированию жизни и границ дозволенного. При этом подростки склонны считать, что плохое может произойти только с другими людьми, из-за чего они могут нарушать запреты и делать что-то опасное.
Психолог подчеркнула, что четкого «руководства к подростку» нет. «Собственно, что делать родителям? Я за то, чтобы на первом месте всегда были доверительные отношения, а не какие-то другие задачи: учеба, выбор будущего и так далее», — сказала Ирина Таранова.
Она отметила, что такое общение не создашь за один день, его нужно выстраивать на протяжении всего развития ребенка, всей его жизни.
Границы отношений родителя и подростка зависят от подхода самих родителей к воспитанию. Главное при выстраивании этих границ — не конфликтовать и не требовать, а доходчиво и аргументированно объяснять ребенку, что делать можно и чего нельзя. Тогда он воспримет слова родителей не как попытку его к чему-то принудить, а как предложение к сотрудничеству.
Вместе с тем нужно понимать, что авторитет взрослых в глазах подростка может быть достаточно низким. Зачастую дети в этом возрасте больше слушают сверстников, чем родителей или учителей. Поэтому доверительные отношения в семье так важны — подросток должен чувствовать в родителях опору, знать, что они на его стороне.
Ирина Таранова подчеркивает, что нужно любить ребенка и принимать то, что можно принять. А если взрослые чего-то не принимают, им нужно это много обсуждать с подростком. Есть вероятность, что он услышит.
Если есть какие-то вопросы, которые родитель решить не может, то нужно обращаться за помощью к психологу. По мнению Ирины Тарановой, он нужен всем подросткам, поскольку у них много поводов для переживаний — ЕГЭ, выбор будущего, романтические отношения, собственная внешность и прочее.
А вот если ребенок совсем не показывает признаков подросткового кризиса, стоит встревожиться. Каждый человек должен пройти через все этапы психологического развития, включая кризисы первого года, трех и семи лет, а также кризис подросткового возраста. Если же какой-то из этапов не наступает, это не нормально. Если кризиса нет, в последующем развитии будут какие-то нарушения.
«Либо это говорит о том, что, возможно, есть какое-то психиатрическое заболевание или психологические сложности», — добавила эксперт.
Ранее другой психолог рассказала, как родителям установить границы с подростком.
Айгуль Сабитова