Психолог объяснила, на что указывает отсутствие подросткового кризиса

Если у ребенка нет кризиса подросткового возраста, не исключено, что его психика развивается неправильно. Об этом Общественной службе новостей сообщила детский психолог Ирина Таранова.

Она рассказала, что для этого периода характерна потеря авторитета взрослых и родителей. У ребят появляется склонность к тестированию жизни и границ дозволенного. При этом подростки склонны считать, что плохое может произойти только с другими людьми, из-за чего они могут нарушать запреты и делать что-то опасное.