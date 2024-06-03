Психолог объяснила массовую нелюбовь россиян к именам Никита и Настя

Это актуально для предметов (имен, продуктов), которые очень популярны или, наоборот, редки и необычны. Цель автоматического отношения к ним очевидна — быстрее создать оценку, чтобы понимать, как относиться к объекту. В случае распространенных имен это позволяет не тратить много ресурсов на обдумывание, а в случае редких — знать заранее, как следует поступить. Это кажется ценным, а потому и быстро закрепляется в механизмах мышления.