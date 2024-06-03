Психолог объяснила массовую нелюбовь россиян к именам Никита и Настя

Какие имена не нравятся россиянам
Иногда имена могут стать камнем преткновения, некоторые из них даже попадают в черные списки из-за «плохой репутации». Свой топ таких мужских имен сделало, например, издание theGirl — в пятерку попали:
- Кирилл,
- Андрей,
- Олег,
- Борис,
- Никита.
Такой антирейтинг по версии журнала есть и у женских имен — там в топ-5 оказались:
- Дина,
- Каролина,
- Зина,
- Кристина,
- Настя.
Критерии попадания в такие подборки крайне субъективны: авторы, собирая топ, ориентируются на свои ощущения и личный опыт, а также на посты в соцсетях.
Почему возникает неприязнь к некоторым именам
Альбина Собина, клинический и полимодальный психолог, преподаватель онлайн-института психологии Smart.
Подобное отношение встречается не только к именам. Такое происходит и с другими категориями, которыми мы мыслим:
- продуктами питания — брокколи (чаще негативная ассоциация) и клубника (чаще радостная);
- занятиями (ходить на бокс — чаще мужское, на танцы — чаще женское).
К некоторым вещам мы изменяем отношение с учетом личного опыта, а другие так и остаются лишь ассоциативно обусловлены. Делает это мышление, чтобы легче определиться, как действовать в отношении объекта. Способы, позволяющие это сделать, — автоматизация и искажение по типу обобщения и ярлыка.
Это актуально для предметов (имен, продуктов), которые очень популярны или, наоборот, редки и необычны. Цель автоматического отношения к ним очевидна — быстрее создать оценку, чтобы понимать, как относиться к объекту. В случае распространенных имен это позволяет не тратить много ресурсов на обдумывание, а в случае редких — знать заранее, как следует поступить. Это кажется ценным, а потому и быстро закрепляется в механизмах мышления.
Так, имея сложенный стереотип, то есть автоматическое мышление на этот счет, еще и подтвержденное социально (в песнях, мемах, историях), мы обобщаем и приклеиваем мысленный стикер на имя, чтобы знать, как на него реагировать.
Однако это же лишает очень важного ориентира — права самостоятельно и без общих обобщающих искажений составлять свой личный опыт взаимодействия.
Наверняка в вашей жизни случались ситуации переоценки чего бы то ни было — продукта, вещи, местности. К именам стоит подходить так же, чтобы не потерять возможность составить реалистичное мнение о взаимодействии с их обладателями. Автоматизм в мышлении хорош в процессах ежедневных ритуалов, не требующих переосмысления, например, гигиене, но для имен он слишком упрощает восприятие и делает его чрезмерно плоским.
Верю, что, исследуя опыт своих взаимоотношений с человеком, без использования социальных автоматизмов имени, с большей долей вероятности удастся получить то, для чего мы и вступаем в них: реалистичность восприятия другого человека и ценность общения с ним.