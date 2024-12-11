Психолог объяснила, когда детям можно рассказывать правду о Деде Морозе

В беседе с «Ридусом» она отметила, что врать детям не нужно, но надо быть мягкими. Так, когда ребенок начнет понимать, что подарки под елкой появляются не по волшебству, он захочет узнать правду. Это может произойти в 10−12 лет, может быть и раньше. Иногда дети ловят родителей, когда они кладут подарки под елку или даже специально устанавливают камеры, чтобы узнать правду. В такие моменты мамам и папам стоит проявить искренность, подчеркнула Наталья Наумова.