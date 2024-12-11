Психолог объяснила, когда детям можно рассказывать правду о Деде Морозе

В беседе с «Ридусом» она отметила, что врать детям не нужно, но надо быть мягкими. Так, когда ребенок начнет понимать, что подарки под елкой появляются не по волшебству, он захочет узнать правду. Это может произойти в 10−12 лет, может быть и раньше. Иногда дети ловят родителей, когда они кладут подарки под елку или даже специально устанавливают камеры, чтобы узнать правду. В такие моменты мамам и папам стоит проявить искренность, подчеркнула Наталья Наумова.
Также она отметила, что переход от сказки к реальности должен быть постепенным. Не нужно резко отрицать существование Деда Мороза, отнимая у детей возможность верить во что-то чудесное.
«Можно сказать ребенку, что Дед Мороз приносит в дом здоровье и счастье. Он не обязательно присутствует в каждой квартире физически, но он посылает тебе любовь и добро, а вот подарки под елкой действительно оставляем мы — твои родители», — советует Наталья Наумова.
Она заметила, что универсального совета, как раскрывать правду о Деде Морозе, нет. В каждой семье этот процесс должен быть индивидуальным. При этом важно учитывать характер, уровень зрелости ребенка и его потребности.
Взрослые должны понимать, зачем они поддерживают иллюзию присутствия волшебного персонажа в семье, что они пытаются сформировать в ребенке. Если есть польза и в этом заключается скрытая потребность ребенка, то это прекрасно. В таком случае можно продолжать говорить ему о существовании Деда Мороза.
Однако, когда родители видят, что нужды в этом уже нет и ребенку это неинтересно, то стоит начать дарить подарки и создавать атмосферу праздника от своего лица, показывая свою заботу и внимание. Такой подход поможет укрепить связь с ним и научит его ценить заботу близких, подчеркнула психолог.
Ранее Санта-Клауса потребовали признать иноагентом в России. С такой идеей в прокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.