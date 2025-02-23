Психолог объяснила, какую пользу нам приносит зависть

«Важно отметить, что зависть оказывает полезное воздействие только на тех людей, которые ощущают себя самодостаточными, ценят самих себя и чье стремление “выше-дальше-сильнее” не является следствием глубинных травм и комплексов. Если человек не обладает вышеперечисленными качествами, то, скорее всего, зависть начнет его разрушать, приводить к самоуничижительным мыслям. В такой ситуации необходимо разобраться в первопричинах этого ядовитого чувства — с большой вероятностью его корни будут уходить в детство. Если это ваш случай, стоит обратиться к квалифицированному психологу, он поможет восстановить внутреннюю опору, самоценность, а при необходимости проработать психотравму», — уточняет эксперт.