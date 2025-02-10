Психолог объяснила, как защитить ребенка от насмешек одноклассников

«Техники работают, только если ребенок чувствует внутреннюю уверенность. А она появляется не от заучивания фраз, а из опыта родительской защиты. Когда мама вместо упреков сочувствует. И не отчитывает при учительнице. А еще умение защищать свои границы появляется у ребенка, когда дома его границы уважают даже в мелочах: стучат, если хотят зайти в детскую, не читают втихаря его соцсети и т. д. », — уточнили в сообщении.