Психолог объяснила, как родителям установить границы с подростком

«Свое личное пространство человек пробует формировать с самых ранних лет, расставляя вокруг себя игрушки, возводя шалаши и снежные “укрепления”, строя новые миры из конструктора. Это первые попытки освоить какую-то доступную часть мира и преобразить ее в соответствии со своими идеями, замыслом. У детей младшего возраста такие самостоятельные попытки носят больше ситуативный характер, хотя и для них бывают очень важны некоторые значимые для них элементы обустройства их дома, школы», — объяснила эксперт.
«Для всего этого ему нужно личное пространство. Начинается оно часто с наушников, когда одним нажатием кнопки можно оказаться в своем мире звуков, недоступных другим. Продолжается оно в телефоне, куда помещается большая часть волнующего подростка мира. Именно поэтому для ребят этого возраста так важно, чтобы их телефон никто не трогал и уж тем более не забирал: не столько потому, что там что-то запретное, сколько потому, что там что-то очень личное», — отметила психолог.
Несмотря на проникновение технологий в повседневную жизнь, их недостаточно, чтобы утолить потребности человека в личном пространстве. Своя комната или свой собственный уголок — вот, что нужно каждому подростку. Это и про возможность закрыться и уйти ото всех, когда хочешь побыть один, и про свое видение стиля и порядка, и про исследование своего взрослеющего тела.
«Границы в детско-родительских отношениях в пубертате приходят в активное движение: подросток начинает предпринимать попытки раздвинуть их в самых разных областях и моментах (плохо, если не делает этого: значит, либо еще маленький, либо условия слишком жесткие для нормального взросления). Подросток стремится к свободе, к самостоятельному принятию решений. При этом он сам еще не знает, как ему самому лучше: на него давят изменения, внутренние и внешние, и он пытается адаптироваться к ним, пробуя по-новому взаимодействовать с окружающей его средой. Задача родителя — не мешать взрослеть своему ребенку, создавая условия для этого. Признать его комнату как действительно его комнату и относится к ней соответствующе (заходить со стуком, не заходить, если он против, не наводить там свои порядки)», — рекомендовала специалист.
«Часто в пубертате дети начинают делать вещи, с которыми родителям тяжело уживаться: гуляют до ночи, оставляют беспорядок, водят домой непонятных гостей, грубо разговаривают, не выполняют обязательств по учебе
Обозначение своих реальных границ со стороны родителя поможет и ребенку — он увидит, как это делается, и как говорить с другими о том, что тебе важно, не ломая их.
«Например, родителю важна безопасность — ребенка и своя, поэтому есть ряд правил, которые он просит соблюдать своего ребенка: опаздываешь с прогулки, предупреди и дай знать, где ты; приводи домой только тех людей, кому мы оба доверяем, так как это наше общее пространство. Не потому, что так надо, а потому что с его стороны это тоже забота о семье. Важно предложить подростку также свои правила/просьбы, которые могут сделать комфортнее для него общую совместную жизнь», — резюмировала эксперт.