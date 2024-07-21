Психолог объяснила, как родителям установить границы с подростком

«Границы в детско-родительских отношениях в пубертате приходят в активное движение: подросток начинает предпринимать попытки раздвинуть их в самых разных областях и моментах (плохо, если не делает этого: значит, либо еще маленький, либо условия слишком жесткие для нормального взросления). Подросток стремится к свободе, к самостоятельному принятию решений. При этом он сам еще не знает, как ему самому лучше: на него давят изменения, внутренние и внешние, и он пытается адаптироваться к ним, пробуя по-новому взаимодействовать с окружающей его средой. Задача родителя — не мешать взрослеть своему ребенку, создавая условия для этого. Признать его комнату как действительно его комнату и относится к ней соответствующе (заходить со стуком, не заходить, если он против, не наводить там свои порядки)», — рекомендовала специалист.