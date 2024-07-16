Психолог объяснила, как реагировать на критику правильно

По ее мнению, не так важно искать правильный вариант реакции, как определить: «что подходит именно вам».
Из какой бессознательной части может быть реакция на критику?
Важно в моменте осознавать, из какой бессознательной части идет реакция на критику. И как раз «в точке осознания» появляется пространство для того, чтобы изменить свою реакцию.
При этом самые острые и неприятные ощущения будут, когда «включается» реакция уязвимого ребенка.
Уязвимый ребенок
Это часть, по словам психолога, воспринимает критику «максимально болезненно».
«Я ни на что не способен!» — острое и болезненное переживание, в которое попадает человек, когда включается внутренний уязвимый ребенок.
Глубоко внутри человек соглашается с любой критикой в свой адрес, что постоянно ранит его.
Как отмечает психолог, из части уязвимого ребенка невозможно противостоять критикующей стороне, обозначить свои границы или прекратить взаимодействие. Он продолжает находиться в контакте с критиком и «снова и снова окунается в это знакомое и болезненное переживание».
Критика доставляет такую сильную боль, что обычно лишь только страх возможной критики будет останавливать человека от действий.
«Если же удается совершать какие-то шаги, чтобы заявлять о себе миру, то они будут сопровождаться невероятными усилиями и внутренним сопротивлением. Чаще всего с этим сценарием мечты остаются лишь мечтами, увы», — сетует эксперт.
Сердитый ребенок
Реакция на критику из части сердитого ребенка — это злость и агрессия, часто невпопад. Сердитый ребенок будет видеть во всем угрозу и критику в том месте, где ее на самом деле даже нет.
В целом, в отличие от уязвимого ребенка, эта часть способна «выдать» обратную реакцию, но так или иначе реакция остается как будто детской. Отсюда и частое ощущение какой-то неловкости после, с которым человек столкнется.
Здоровый взрослый
«Я знаю, чего я стою!», «Со мной так категорически нельзя!», «Не нужно со мной разговаривать таким тоном!», «Я имею право заявлять о себе/проявляться/высказывать своё мнение!», «Я могу выбирать, с кем общаться, а с кем взаимодействие прекратить!», «Я заслуживаю уважительного отношения к себе!» — это не просто послания, которые считываются другими на бессознательном уровне, это внутреннее ощущение, с которым человек идет по жизни и транслирует его в мир.
При этом реакция будет абсолютно естественной, не требующей никаких внутренних усилий.
«Здоровый взрослый спокойно пробует новое, анализирует и исправляет свои ошибки, спрашивает мнение компетентных людей и способен выдерживать и учитывать конструктивную критику. Фоновое ощущение, которое позволяет именно так жить — “Со мной всё в порядке!”», — объясняет Людмила Шульга.
Здоровый взрослый способен отделять чужую критику от того, кем он на самом деле является.