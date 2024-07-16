Психолог объяснила, как реагировать на критику правильно

«Я знаю, чего я стою!», «Со мной так категорически нельзя!», «Не нужно со мной разговаривать таким тоном!», «Я имею право заявлять о себе/проявляться/высказывать своё мнение!», «Я могу выбирать, с кем общаться, а с кем взаимодействие прекратить!», «Я заслуживаю уважительного отношения к себе!» — это не просто послания, которые считываются другими на бессознательном уровне, это внутреннее ощущение, с которым человек идет по жизни и транслирует его в мир.