Психолог объяснила, как распознать хорошего и плохого отца

Клиентская история: женщина 35 лет, успешный бизнес, а в отношениях — вечный треугольник: она, мужчина и его «зависимость/карьера/бывшая жена». При проработке выяснилось: в детстве отец был урывками в ее жизни и она каждый раз старалась «доказать», что достойна его внимания. Теперь она повторяет тот же сценарий с мужчинами.