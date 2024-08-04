Психолог объяснила, как приучить ребенка к порядку

В разговоре с «Мелом» она посоветовала действовать постепенно, без резких движений и криков.
1. Начните с малого
Елена Митрохина предлагает попросить ребенка убрать игрушки и положить свою одежду в шкаф. Важно, чтобы он понимал, что от него ждут, нужен понятный алгоритм действий.
2. Установите четкие правила и границы
Нужно объяснить, что разрешено, а что — нет. Например, надо сказать, что нельзя оставлять грязную посуду на столе после еды, нужно поставить ее в раковину или в посудомойку.
3. Используйте систему поощрений
Если ребенок выполнит какую-то задачу, можно поощрить его вознаграждением. Подкупать его, конечно, не лучшая идея, но на первых порах это отлично работает. Постепенно поощрение можно заменить на то, что ребенку интересно: например, дать чуть больше времени на просмотр мультфильма.
4. Поощрение усилий
Нужно хвалить не только результат, но и усилия. Надо показать, что вы цените старания ребенка, даже если что-то не получается сразу. Это поможет почувствовать, что он может добиться успеха.
5. Установление регулярного расписания
Можно попробовать составить расписание дня. Постепенно нужно вписать в него обязанности, поощряя ребенка за их выполнение.
6. Объяснение значимости порядка
Нужно объяснить, как важно поддерживать порядок в доме и в своих делах. Стоит рассказать, что организованность приводит к успеху и улучшает общую жизненную ситуацию.
7. Поддержка и общее участие
Обязательно поддерживайте ребенка, важно участвовать в процессе вместе.
8. Поиск внутренней мотивации
Нужно помочь ребенку найти свои сильные стороны и увлечения, которые могут мотивировать к саморазвитию и успеху.
9. Старайтесь быть терпеливыми и понимающими
Ребенку может быть трудно привыкнуть к новым правилам и обязанностям. Все зависит от психотипа его личности, поэтому нужно проявлять терпение.
10. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам
Прежде всего это касается случаев, когда сложности с самооценкой и ответственностью ребенка становятся более серьезными.
Зачастую родители из лучших побуждений говорят детям фразы, которые им только вредят. Неправильной может оказаться даже похвала, предупредили ранее психологи.
Айгуль Сабитова