Психолог объяснила, как приучить ребенка к порядку

Если ребенок выполнит какую-то задачу, можно поощрить его вознаграждением. Подкупать его, конечно, не лучшая идея, но на первых порах это отлично работает. Постепенно поощрение можно заменить на то, что ребенку интересно: например, дать чуть больше времени на просмотр мультфильма.