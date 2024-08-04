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Психолог объяснила, как приучить ребенка к порядку

Обычно дети не хотят участвовать в уборке квартиры. Они могут объяснить это и страхом, что ничего не получится. Психолог Елена Митрохина рассказала, как в таком случае можно приучить ребенка к порядку и повысить его самооценку.

Источник: Freepik

В разговоре с «Мелом» она посоветовала действовать постепенно, без резких движений и криков.

1. Начните с малого

Елена Митрохина предлагает попросить ребенка убрать игрушки и положить свою одежду в шкаф. Важно, чтобы он понимал, что от него ждут, нужен понятный алгоритм действий.

2. Установите четкие правила и границы

Нужно объяснить, что разрешено, а что — нет. Например, надо сказать, что нельзя оставлять грязную посуду на столе после еды, нужно поставить ее в раковину или в посудомойку.

3. Используйте систему поощрений

Если ребенок выполнит какую-то задачу, можно поощрить его вознаграждением. Подкупать его, конечно, не лучшая идея, но на первых порах это отлично работает. Постепенно поощрение можно заменить на то, что ребенку интересно: например, дать чуть больше времени на просмотр мультфильма.

4. Поощрение усилий

Нужно хвалить не только результат, но и усилия. Надо показать, что вы цените старания ребенка, даже если что-то не получается сразу. Это поможет почувствовать, что он может добиться успеха.

5. Установление регулярного расписания

Можно попробовать составить расписание дня. Постепенно нужно вписать в него обязанности, поощряя ребенка за их выполнение.

6. Объяснение значимости порядка

Нужно объяснить, как важно поддерживать порядок в доме и в своих делах. Стоит рассказать, что организованность приводит к успеху и улучшает общую жизненную ситуацию.

7. Поддержка и общее участие

Обязательно поддерживайте ребенка, важно участвовать в процессе вместе.

8. Поиск внутренней мотивации

Нужно помочь ребенку найти свои сильные стороны и увлечения, которые могут мотивировать к саморазвитию и успеху.

9. Старайтесь быть терпеливыми и понимающими

Ребенку может быть трудно привыкнуть к новым правилам и обязанностям. Все зависит от психотипа его личности, поэтому нужно проявлять терпение.

10. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам

Прежде всего это касается случаев, когда сложности с самооценкой и ответственностью ребенка становятся более серьезными.

Зачастую родители из лучших побуждений говорят детям фразы, которые им только вредят. Неправильной может оказаться даже похвала, предупредили ранее психологи.

Айгуль Сабитова