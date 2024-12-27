Психолог объяснила, как правильно ставить для себя цели на 2025 год

«Анна в начале года написала большой список целей и там было все, о чем она мечтает. Но через пару месяцев она поняла, что большинство дел не выполнено, и их так много, что это дает ей ощущение тревоги: кажется, что ничего не успеется. По сути она только нервничала, но за что взяться сначала не знала, и погрязла в ежедневной рутине. Потом она решила сократить список и оставила там всего 10 целей, причем половина из них совсем не крупные. Так она перестала переживать, что ей надо столько всего успеть, и сняла с себя груз собственных ожиданий. Оставшиеся цели легко было начать — они были реальные и важные для нее. Иными словами, цель должна быть такая, которую реально завершить в поставленные сроки, чтобы не пришлось оттягивать дедлайны в попытках что-то успеть. К тому же не нужно ставить себе на год 120 целей — лучше, чтоб их было не больше десяти», — посоветовала Мустафина.