Психолог объяснила, как пережить постановку диагноза «рак»

По ее словам, на первой стадии важно принять свои чувства и дать себе время на то, чтобы пережить страх и отчаяние. Эксперт также советует изучить изучить информацию о заболевании и прогнозах, чтобы чувствовать себя более уверенно и контролировать ситуацию.