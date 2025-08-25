Популярные темы
Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей перед сном

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Клинический психолог Кристина Морозова рассказала в беседе с «Известиям», что остановить навязчивое прокручивание мыслей перед ночным отдыхом можно, применив технику декатастрофизации.

Источник: Freepik

«Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: “Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?” Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией», — приводит ее слова издание.

В то же время Морозова порекомендовала попробовать в борьбе с потоком негативных мыслей «Мышечную релаксацию по Джекобсону». Согласно этому методу, необходимо поочередно напрягать, а затем расслаблять группы мышц, что целиком переключает внимание человека на его ощущения.

Вместе с тем Морозова порекомендовала обратить внимание на удобство подушки и позы для сна, а также отметила пользу для засыпания легких физических нагрузок.