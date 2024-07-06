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Психолог объяснила, как не воспитать ребенка жадиной

Нежелание делиться у маленьких детей связано с потребностью защищать то, что ему дорого.

Источник: Freepik

Как нужно воспитывать ребенка, чтобы он не вырос жадиной? Это в разговоре с NEWS.ru объяснила доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

Психолог рассказала, что в два-три года у ребенка формируется представление о себе, он начинает различать «свое» и «чужое». В этом возрасте он понимает, что у него есть личные вещи, например игрушки, одежда.

Эксперт подчеркивает, что нежелание делиться у маленьких детей связано не с жадностью, а с потребностью защищать то, что ему дорого. Если же ребенка заставляют делиться, во взрослой жизни человек может стать слишком уступчивым, им смогут легко манипулировать.

Кроме того, знание «мое трогать нельзя» ведет к пониманию, что чужое тоже без спроса брать неправильно.

По словам Анжелики Полиной, жадность можно счесть проблемой, если в четыре-пять лет ребенок играет с другими детьми, но не хочет с ними делиться. В этом возрасте жадность формируется уже как черта характера. От этого может пострадать и сам ребенок, так как сверстники начинают избегать жадину и дразнят его.

Доцент подчеркнула, что чаще проблема появляется в многодетных семьях, где старшего ребенка насильно заставляют делиться с младшим, или там, где нарушен эмоциональный контакт.

Полноценный эмоциональный контакт — прекрасный способ побороть жадность.

«Хвалите своего сына или дочь, показывайте личный пример, поощряйте щедрость. Уделяйте детям больше внимания, показывайте любовь не только подарками, но и совместными делами, разговорами, объятиями», — говорит психолог.

Психологи считают, что наличие жадности можно определить даже по почерку. Узнать, какая манера письма указывает на эту черту характера, можно тут.

Айгуль Сабитова