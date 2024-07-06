Психолог объяснила, как не воспитать ребенка жадиной

По словам Анжелики Полиной, жадность можно счесть проблемой, если в четыре-пять лет ребенок играет с другими детьми, но не хочет с ними делиться. В этом возрасте жадность формируется уже как черта характера. От этого может пострадать и сам ребенок, так как сверстники начинают избегать жадину и дразнят его.