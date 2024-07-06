Психолог объяснила, как не воспитать ребенка жадиной

Как нужно воспитывать ребенка, чтобы он не вырос жадиной? Это в разговоре с NEWS.ru объяснила доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.
Психолог рассказала, что в два-три года у ребенка формируется представление о себе, он начинает различать «свое» и «чужое». В этом возрасте он понимает, что у него есть личные вещи, например игрушки, одежда.
Эксперт подчеркивает, что нежелание делиться у маленьких детей связано не с жадностью, а с потребностью защищать то, что ему дорого. Если же ребенка заставляют делиться, во взрослой жизни человек может стать слишком уступчивым, им смогут легко манипулировать.
По словам Анжелики Полиной, жадность можно счесть проблемой, если в четыре-пять лет ребенок играет с другими детьми, но не хочет с ними делиться. В этом возрасте жадность формируется уже как черта характера. От этого может пострадать и сам ребенок, так как сверстники начинают избегать жадину и дразнят его.
Доцент подчеркнула, что чаще проблема появляется в многодетных семьях, где старшего ребенка насильно заставляют делиться с младшим, или там, где нарушен эмоциональный контакт.
«Хвалите своего сына или дочь, показывайте личный пример, поощряйте щедрость. Уделяйте детям больше внимания, показывайте любовь не только подарками, но и совместными делами, разговорами, объятиями», — говорит психолог.
Психологи считают, что наличие жадности можно определить даже по почерку. Узнать, какая манера письма указывает на эту черту характера, можно тут.
Айгуль Сабитова