Психолог объяснила, как найти причину стресса и снизить его

Психолог Юлия Харитонова советует для своеобразной инвентаризации стресса задать себе несколько вопросов. Сделать это можно и мысленно, но, если ответы записывать, результат получится более эффективным. Можно сделать таблицу стрессовых ситуаций. В нее нужно внести следующие вопросы: «На что именно вы реагируете?», «С какой интенсивностью по шкале от 0−100?», «Как часто?», «Какие последствия вызывает стресс?» (например, бессонница, переедание).
Когда человек выяснит, как часто он волнуется и что с ним происходит, нужно коротко описать ситуацию-триггер стресса. Например, какие картины о возможных плохих последствиях нарисовало воображение, насколько реальна их реализация.
На эти вопросы важно ответить в связи с тем, что придумывать катастрофический сценарий легко. Базовый страх, который лежит в основе стресса, запускает автоматические мысли. Они активируют тяжелые, пугающие или агрессивные эмоции. Те, в свою очередь. толкают нас на неадекватные, неоправданные действия. «Тогда исход ситуации в любом случае может оказаться проигрышным», — сказала Юлия Харитонова в беседе с РИАМО.
Она подчеркнула, что хорошо поработать со стрессом получится только тогда, когда известна его причина. Также психолог отметила, что сильное волнение может привести к напряжению мышц.
Ранее она поделилась методами, которые помогут быстро успокоиться и расслабиться. Один из них — специальная дыхательная техника. Так, при стрессе нужно начать дышать верхней частью грудной клетки, при этом нельзя помогать себе плечами. Затем перевести вдох глубже, опуская дыхание в живот. Выдох — в обратном направлении.
Психолог отметила, что шея — это самое уязвимое место в организме, где стресс ощущается напряжением мышц. Расслабиться помогут мягкие наклоны головы к плечам и движения челюсти из стороны в сторону.
«Просто очень аккуратно и медленно подвигайте челюстью вправо, влево, вперед и немножко в себя», — посоветовала психолог.
Стресс и тревога могут вызвать проблемы со сном. Однако и для такого случая существуют специальные техники. Ранее их назвал эксперт по сну.
Айгуль Сабитова