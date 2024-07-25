Психолог объяснила, как найти причину стресса и снизить его

На эти вопросы важно ответить в связи с тем, что придумывать катастрофический сценарий легко. Базовый страх, который лежит в основе стресса, запускает автоматические мысли. Они активируют тяжелые, пугающие или агрессивные эмоции. Те, в свою очередь. толкают нас на неадекватные, неоправданные действия. «Тогда исход ситуации в любом случае может оказаться проигрышным», — сказала Юлия Харитонова в беседе с РИАМО.