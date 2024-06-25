Психолог объяснила, как избавиться от чувства ревности

«Если что-то было у родителей или в прошлых отношениях, то это абсолютно не означает, что ситуация повторится снова. Я нахожусь в новых отношениях, я принимаю новые действия, я уже прошел тот этап. Нужно напоминать себе о различиях», — посоветовала Кардиакос.