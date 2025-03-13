Психолог объяснила, что делать, если ребенка испугал сон о смерти близкого

Образы из коллективного бессознательного, так называемые теневые аспекты. Как рассказала Светлана Филяева, тень представляет собой часть психики, куда вытесняются чувства, эмоции, импульсы, которые человек не одобряет и не принимает. Например, страх, злость, гнев, агрессия. В снах могут приходить и архетипические сюжеты. Страх потери близкого человека — это архетипический страх. Очевидно, что в 15 лет ребенок активно об этом не думает, этот страх не усвоен. А значит, у него нет внутреннего инструмента, как с ним справляться, если он вдруг появляется. И то, что вытесняется днем, приходит ночью и может сильно испугать.