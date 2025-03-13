Психолог объяснила, что делать, если ребенка испугал сон о смерти близкого

Она дала свои советы редакции «Мел». К изданию обратился один из читателей, рассказав, что его 15-летней дочери приснился сон о смерти ее сестры. Подросток очень испугалась. Автор письма попросил рассказать, как можно помочь девочке.
Светлана Филяева рассказала, что вопросы об эмоциональном состоянии после сна волнуют не только детей, но и взрослых. Также психолог отметила, что сны — это работа бессознательного.
Источники сновидений
Ими могут быть события из реальной жизни, впечатления, чей-то диалог, сцена в фильме, история в соцсетях. Что-то цепляет ребенка на уровне эмоций и возвращается ночью в виде сна. Таким образом бессознательное обрабатывает новую эмоциональную информацию или сообщает нам, что это переживание еще не ушло.
Символика сновидений. Образ, который нам снится, не отражает напрямую реальность. «То есть смерть сестры — это может быть и про обиду и ссору, про утрату доверия, про то, что в отношениях пропало что-то сокровенное и важное», — пояснила психолог.
Образы из коллективного бессознательного, так называемые теневые аспекты. Как рассказала Светлана Филяева, тень представляет собой часть психики, куда вытесняются чувства, эмоции, импульсы, которые человек не одобряет и не принимает. Например, страх, злость, гнев, агрессия. В снах могут приходить и архетипические сюжеты. Страх потери близкого человека — это архетипический страх. Очевидно, что в 15 лет ребенок активно об этом не думает, этот страх не усвоен. А значит, у него нет внутреннего инструмента, как с ним справляться, если он вдруг появляется. И то, что вытесняется днем, приходит ночью и может сильно испугать.
По словам психолога, сны — это продолжение нашей психической деятельности. В них может приходить самая важная информация: что для нас сейчас актуально, из-за чего мы мучаемся, с какими переживаниями нужно научиться справляться. Эксперт советует обращать внимание на сновидения и смотреть на них с разных сторон. Нужно подумать, что тот или иной сон может значить, почему он появился, почему именно сейчас.
Что можно сделать
Техника «другая концовка». Это техника визуализации, которая поможет справиться с эмоциями, возникшими после сна. Постарайтесь во всех деталях вспомнить сон, который вас напугал, и визуализируйте его продолжение так, как вам хотелось бы. Например, если девочке приснилось, что умерла сестра, можно представить ее спасение с помощью живой воды, феи, заклинания.
«Эта техника помогает облегчить эмоциональный остаток после сна и найти способ разрешения неприятной ситуации. Для нашего бессознательного это вполне работающий, помогающий и успокаивающий способ», — рассказала психолог.
Техника «нарисуй сон». Эту технику тоже можно применять самому. Но если сон был очень страшным и вы боитесь опять в него погружаться, лучше делать это в присутствии поддерживающей фигуры: родителя или психолога. Рисовать можно чем угодно, подойдет даже планшет. Смысл в том, что, когда мы рисуем что-то эмоционально сложное, мы уменьшаем его воздействие и отделяем этот опыт от себя.
«Когда вы рисуете, вы минимизируете ощущение, которое настигло вас после сна: чувство страха, глубокой печали, тревоги», — пояснила специалист.
Кроме того, во время такого рисования человек видит символы и образы. Возможно, вы сможете понять, что они значат на самом деле. Например, можно подумать, что означает в вашем сне окно или колдун. Так начинается знакомство с символизмом снов.
Не придавать снам огромного значения. Однако совсем игнорировать их не стоит — они содержат важную информацию. Особенно если есть повторяющиеся сюжеты снов.
Если сновидения мешают спать, не помешает сходить к психологу. Он поможет разобраться в причинах и природе тревожащих сновидений и отработать их.
Что почитать о сновидениях
«Дары сновидений. Как бессознательное помогает нам найти ответы, познать себя и увидеть изменения в реальности», автор Афина Лаз.
«Неспящие подростки. Как помочь им выспаться», авторы Хизер Терджен, Джули Райт.
«Подсознание. Великолепная история человечества», Сидарта Рибейро.
Кстати, нехватка сна может привести к набору лишнего веса. Об этом предупредила диетолог Кристина Кузнецова.