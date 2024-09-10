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Психолог объяснила, что делать, если боишься собак

Страх собак (кинофобия) — одна из самых распространенных фобий в мире. Детский клинический психолог Дарина Банева рассказала, что может помочь решить эту проблему.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Lummy/Pablo Stanley

По ее словам, если страх не сопровождается учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением, лучше всего подружиться с собаками, узнать их повадки и особенности поведения. Для этого нужно обратиться в кинологический клуб или заняться волонтерской деятельностью в приюте для животных. Там можно будет понаблюдать за собаками на расстоянии и изучить их поведение под руководством специалистов, сообщила изданию «Мел» Дарина Банева.

Если же при виде собак у человека начинается паническая атака, он плохо себя чувствует, понимает, что теряет самоконтроль, — ему стоит сходить к врачу-психиатру или психотерапевту. Он проверит, есть ли фобическое тревожное расстройство. Его проявления часто купируют медикаментозной терапией.

Если вы тоже побаиваетесь собак, вам, возможно, немного поможет ролик, как в Вильнюсе провалился забег корги.