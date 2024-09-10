Психолог объяснила, что делать, если боишься собак

По ее словам, если страх не сопровождается учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением, лучше всего подружиться с собаками, узнать их повадки и особенности поведения. Для этого нужно обратиться в кинологический клуб или заняться волонтерской деятельностью в приюте для животных. Там можно будет понаблюдать за собаками на расстоянии и изучить их поведение под руководством специалистов, сообщила изданию «Мел» Дарина Банева.