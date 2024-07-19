Психолог объяснила, чем опасен синдром отличника

Синдром отличника может привести к серьезным последствиям. Об этом NEWS.ru рассказал психолог Дарья Дугенцова.
Наиболее ярким признаком синдромом отличника она назвала заниженную самооценку. Она зависит от того, выполнил человек задачу или нет. Если он сделал то, что хотел, он чувствует себя воодушевленно, а если нет — сильно расстраивается. Причем несоразмерно невыполненной задаче.
Также к признакам синдрома отличника относится особая чувствительность к критике — к ситуациям, когда другой человек нами недоволен. Еще один показатель — сильные и частые переживания. Кроме того, люди с синдромом отличника боятся нового, а также того, что не добьются желаемых результатов. Все это может привести к психическому расстройству.
В некоторых случаях появляется непреходящая фоновая тревога. Начнется выгорание даже от любимого дела, ведь человек с синдромом отличника постоянно выкладывается на 100%.
Кроме того, может появиться сильное напряжение в мышцах, эта проблема часто выливается в психосоматику. Это негативно отразится на здоровье.
«Так что синдром [отличника] опаснее, чем кажется», — заключила Дугенцова.
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Айгуль Сабитова