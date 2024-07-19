Психолог объяснила, чем опасен синдром отличника

Также к признакам синдрома отличника относится особая чувствительность к критике — к ситуациям, когда другой человек нами недоволен. Еще один показатель — сильные и частые переживания. Кроме того, люди с синдромом отличника боятся нового, а также того, что не добьются желаемых результатов. Все это может привести к психическому расстройству.